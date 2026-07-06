На фоне напряженности в отношениях: Пашинян поехал в Россию после похорон в Иране

Глава армянского правительства Никол Пашинян, одержавший победу на июньских парламентских выборах в своей стране, прибыл с рабочей поездкой в российский Екатеринбург. В городе его встретил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Никол Пашинян

"Председатели правительств принимают участие в пленарном заседании "Индустрия 360: Производство без границ", — отмечают организаторы события, — которое проходит в рамках XVI международной промышленной выставки "Иннопром"".

Этот визит в РФ стал для Пашиняна первой заграничной рабочей поездкой после переизбрания в должность. До этого политик выезжал только в Иран, где участвовал в церемонии прощания с верховным лидером страны Али Хаменеи .

Визит состоялся на фоне сложной предыстории отношений между Ереваном и Москвой. Накануне волеизъявления Центр "Досье" сообщал, что Кремль пытался помешать победе Пашиняна, считающегося сторонником евроинтеграции Армении, делая ставку на бизнесмена Самвела Карапетяна. Со своей стороны МИД РФ по итогам голосования обвинил армянские власти в "жестких репрессиях" против оппозиционных сил и "грубом нарушении демократических принципов".

Кроме дипломатического давления, за неделю до голосования 7 июня Россия ввела торговые ограничения, запретив с 30 мая ввоз армянских овощей, фруктов, цветов, большинства видов рыбы и алкоголя из трех предприятий. Напряженность усилилась и из-за того, что в мае Армения подписала устав о стратегическом сотрудничестве с США, что вызвало возмущение в Москве, где спикер Госдумы Вячеслав Володин публично обвинил Пашиняна в ведении недружественной политики в отношении России.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что победа партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении стала критической в отношениях с Россией. В Москве результат голосования восприняли крайне отрицательно и запустили кампанию по делегитимизации выборов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), где отмечается, что Кремль активно распространяет нарративы о якобы фальсификации и внешнем влиянии на избирательный процесс в Армении.