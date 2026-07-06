На тлі напруженості у відносинах: Пашинян поїхав до Росії після похорону в Ірані

Очільник вірменського уряду Нікол Пашинян, який здобув перемогу на червневих парламентських виборах у своїй країні, прибув з робочою поїздкою до російського Єкатеринбурга. У місті його зустрів прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін.

Нікол Пашинян

"Очільники урядів беруть участь у пленарному засіданні "Індустрія 360: Виробництво без кордонів", — зазначають організатори події, — яке проходить у межах XVI міжнародної промислової виставки "Іннопром"".

Цей візит до РФ став для Пашиняна першою закордонною робочою поїздкою після переобрання на посаду. До цього політик виїжджав лише до Ірану, де брав участь у церемонії прощання з верховним лідером країни Алі Хаменеї.

Візит відбувся на тлі складної передісторії взаємин між Єреваном та Москвою. Напередодні волевиявлення Центр "Досьє" повідомляв, що Кремль намагався завадити перемозі Пашиняна, якого вважають прибічником євроінтеграції Вірменії, роблячи ставку на бізнесмена Самвела Карапетяна. Зі свого боку МЗС РФ за підсумками голосування звинуватило вірменську владу в "жорстких репресіях" проти опозиційних сил та "грубому порушенні демократичних принципів".

Окрім дипломатичного тиску, за тиждень до голосування 7 червня Росія запровадила торговельні обмеження, заборонивши з 30 травня ввезення вірменських овочів, фруктів, квітів, більшості видів риби та алкоголю з трьох підприємств. Напруженість посилилася й через те, що у травні Вірменія підписала статут про стратегічне співробітництво зі США, що викликало обурення в Москві, де спікер Держдуми В'ячеслав Володін публічно звинуватив Пашиняна у веденні недружньої політики щодо Росії.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що перемога партії прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на парламентських виборах у Вірменії стала критичною у відносинах з Росією. У Москві результат голосування сприйняли вкрай негативно та запустили кампанію з делегітимізації виборів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), де зазначається, що Кремль активно поширює наративи про нібито фальсифікації та зовнішній вплив на виборчий процес у Вірменії.