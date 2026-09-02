На фоне покушений у Путина очередной приступ паники: что предпринимает Кремль

Владимир Путин усиливает систему личной безопасности на фоне серии атак и покушений на высокопоставленных российских чиновников и военных. Как сообщает Институт изучения войны (ISW), российский президент подписал 31 августа указ об увеличении штатной численности Федеральной службы охраны (ФСО).

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Согласно документу, число сотрудников службы, отвечающей за физическую защиту президента и других высокопоставленных представителей власти, возрастает с 785 до 812 человек.

Это уже четвертое увеличение штатной численности ФСО после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года. По оценке ISW, весной 2026 года меры безопасности вокруг Путина и руководителей российского государства были существенно усилены на фоне участившихся украинских ударов беспилотниками, а также покушений на высокопоставленных российских чиновников.

Особую обеспокоенность Кремля, вероятно, вызывают атаки на представителей военного руководства. С декабря 2025 года зафиксировано как минимум пять попыток покушений на высокопоставленных российских военных.

Одним из последних эпизодов стал взрыв самодельного взрывного устройства 1 августа. Целью атаки, по данным ISW, был главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал-полковник Александр Чайко.

На этом фоне решение Путина расширить ФСО может свидетельствовать о растущих опасениях российского руководства за безопасность президента и его ближайшего окружения. Аналитики считают, что усиление охраны направлено не только на защиту самого главы государства, но и на поддержание устойчивости режима.

При этом Путин уже предпринимал целый ряд дополнительных мер безопасности. В частности, он проводил время в подземных бункерах, усиливал системы противовоздушной обороны возле своих резиденций, а российские власти одновременно ужесточали контроль над информационным пространством.

ISW связывает эти шаги с попытками Кремля снизить риски для высшего руководства России. Расширение ФСО на фоне серии атак показывает, что угроза для российских чиновников воспринимается в Москве все более серьезно.

Теперь вопрос заключается в том, станет ли увеличение штата охраны разовой мерой или Кремль продолжит масштабировать систему защиты первых лиц государства.

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