На тлі замахів у Путіна черговий напад паніки: що робить Кремль

Володимир Путін посилює систему особистої безпеки на тлі серії атак та замахів на високопоставлених російських чиновників та військових. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW), російський президент підписав 31 серпня указ про збільшення штатної чисельності Федеральної служби охорони (ФСТ).

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Згідно з документом, кількість співробітників служби, яка відповідає за фізичний захист президента та інших високопоставлених представників влади, зростає з 785 до 812 осіб.

Це вже четверте збільшення штатної чисельності ФСТ після початку повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому 2022 року. За оцінкою ISW, навесні 2026 року заходи безпеки навколо Путіна і керівників російської держави були суттєво посилені на тлі українських ударів безпілотниками, а також замахів на високопоставлених російських чиновників.

Особливе занепокоєння Кремля, ймовірно, викликають атаки на представників військового керівництва. З грудня 2025 року зафіксовано щонайменше п'ять спроб замахів на високопоставлених російських військових.

Одним із останніх епізодів став вибух саморобного вибухового пристрою 1 серпня. Метою атаки, за даними ISW, був головнокомандувач Повітряно-космічними силами Росії генерал-полковник Олександр Чайко.

На цьому тлі рішення Путіна розширити ФСТ може свідчити про побоювання російського керівництва, що зростають, за безпеку президента і його найближчого оточення. Аналітики вважають, що посилення охорони спрямоване не лише на захист самого глави держави, а й на підтримку стійкості режиму.

При цьому Путін уже вживав низку додаткових заходів безпеки. Зокрема, він проводив час у підземних бункерах, посилював системи протиповітряної оборони біля своїх резиденцій, а російська влада одночасно посилювала контроль над інформаційним простором.

ISW пов'язує ці кроки зі спробами Кремля знизити ризики для вищого керівництва Росії. Розширення ФСТ на тлі серії атак показує, що загроза для російських чиновників сприймається у Москві дедалі серйозніше.

Тепер питання полягає в тому, чи стане збільшення штату охорони разовим заходом чи Кремль продовжить масштабувати систему захисту перших осіб держави.

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