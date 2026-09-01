Российский диктатор Владимир Путин заявил о необходимости повысить эффективность Организации Объединенных Наций и полностью раскрыть ее потенциал. По его словам, несмотря на претензии Москвы к работе структуры, ООН должна сохранять центральное место в мировой политике.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Путин отметил, что Россия не во всем удовлетворена тем, как функционирует организация. При этом российский лидер подчеркнул, что подобные разногласия существовали всегда и сами по себе не ставят под сомнение значение ООН.

По словам президента РФ, ключевая роль организации в мировых делах должна быть сохранена. Одновременно Москва выступает за повышение эффективности ее работы, не уточняя, какие именно изменения считает необходимыми.

Отдельное внимание Путин уделил международному праву. Он заявил, что Устав ООН должен оставаться его главным источником. Таким образом, Кремль вновь сделал акцент на существующей системе международных отношений, в которой решения и принципы организации рассматриваются как основа взаимодействия государств.

Путин также заявил, что Россия якобы открыта к честному и взаимовыгодному сотрудничеству с другими странами. Главными условиями такого взаимодействия он назвал равноправие и взаимную выгоду.

На этом фоне российский лидер отдельно отметил растущий интерес к деятельности Шанхайской организации сотрудничества. По его словам, внимание к ШОС со стороны мирового сообщества продолжает увеличиваться.

Заявления Путина прозвучали на фоне продолжающихся международных разногласий и споров о будущем глобальной системы безопасности. Москва регулярно выступает за изменение существующего миропорядка, одновременно настаивая на сохранении ключевых международных институтов.

В Кремле, таким образом, одновременно признают проблемы в работе ООН и выступают против отказа от ее базовой роли. Главный посыл Москвы заключается в том, что организация должна не исчезнуть или уступить место новым форматам, а стать более эффективным центром международного взаимодействия.

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