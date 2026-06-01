На фоне угроз: Путин поздравил Пашиняна с днем рождения и заговорил о «дружбе»

Российский диктатор Владимир Путин направил поздравление премьер-министру Армении Николу Пашиняну по случаю его дня рождения. Соответствующее обращение оперативно распространили российские пропагандистские СМИ.

Путин и Пашинян

Несмотря на значительное охлаждение в отношениях между государствами, глава Кремля попытался продемонстрировать дипломатическую доброжелательность.

"Отношения между нашими странами носят дружеский характер", — заявил Путин в своем поздравительном письме к армянскому лидеру.

Такую риторику Москва использует параллельно с явным политическим давлением на Ереван.

"И мы заинтересованы в их дальнейшем поступательном развитии", — добавил президент страны-агрессорки.

Это приветствие появилось сразу после очередных завуалированных угроз со стороны РФ. В конце мая Путин, комментируя действия Армении, снова цинично оправдывал полномасштабное вторжение в Украину ее стремлением интегрироваться в Европейский Союз.

В то же время давление на Ереван усилилось и со стороны других партнеров РФ по Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) – Беларуси, Казахстану и Кыргызстану. Они синхронно объявили, что возможное членство Армении в ЕС создает угрозы для их объединения и потребовали организации внутреннего референдума в республике.

Слова Кремля о "дружеских отношениях" существенно расходятся с реальными экономическими шагами Москвы, которая в последнее время активно наказывает Армению за ее геополитический разворот на Запад.

В частности, Россия уже ввела жесткие временные ограничения на импорт ключевых армянских товаров. Под санкционное решение Москвы попала свежая клубника, цветочная продукция, алкогольные напитки, а также популярная армянская минеральная вода "Джермук".