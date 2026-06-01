На тлі погроз: Путін привітав Пашиняна з днем народження і заговорив про «дружбу»
На тлі погроз: Путін привітав Пашиняна з днем народження і заговорив про «дружбу»

Чергові нагадування про війну та обмеження експорту: як РФ намагається втримати Вірменію у своїй орбіті

1 червня 2026, 11:18
Російський диктатор Володимир Путін надіслав привітання прем'єр-міністру Вірменії Ніколу Пашиняну з нагоди його дня народження. Відповідне звернення оперативно розповсюдили російські пропагандистські медіа.

Путін і Пашинян

Попри значне охолодження у відносинах між державами, очільник Кремля спробував продемонструвати дипломатичну доброзичливість.

"Відносини між нашими країнами мають дружній характер", — заявив Путін у своєму вітальному листі до вірменського лідера.

Таку риторику Москва використовує паралельно з явним політичним тиском на Єреван.

"І ми зацікавлені в їхньому подальшому поступальному розвитку", — додав президент країни-агресорки.

Це привітання з'явилося одразу після чергових завуальованих погроз з боку РФ. Наприкінці травня Путін, коментуючи дії Вірменії, знову цинічно виправдовував повномасштабне вторгнення в Україну її прагненням інтегруватися до Європейського Союзу.

Водночас тиск на Єреван посилився і з боку інших партнерів РФ по Євразійському економічному союзу (ЄАЕС) — Білорусі, Казахстану та Киргизстану. Вони синхронно оголосили, що можливе членство Вірменії в ЄС створює загрози для їхнього об'єднання, та почали вимагати організації внутрішнього референдуму в республіці.

Слова Кремля про "дружні відносини" суттєво розходяться з реальними економічними кроками Москви, яка останнім часом активно карає Вірменію за її геополітичний розворот на Захід.

Зокрема, Росія вже впровадила жорсткі тимчасові обмеження на імпорт ключових вірменських товарів. Під санкційне рішення Москви потрапила свіжа полуниця, квіткова продукція, алкогольні напої, а також популярна вірменська мінеральна вода "Джермук".



