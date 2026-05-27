Захарова стверджує, що РФ офіційно пригрозила Вірменії розірванням угод через зближення з ЄС

Ультиматум через євроінтеграцію: у Росії заявили про передачу Вірменії попередження щодо зупинки постачання палива й алмазів

27 травня 2026, 18:50
Недилько Ксения

Міністерство територіального управління та інфраструктури Вірменії досі не бачило жодних офіційних повідомлень від російського Міненерго щодо ймовірного скасування енергетичних контрактів. Про це заявив очільник вірменського відомства Давид Худатян, коментуючи чутки про можливе припинення поставок блакитного палива з боку РФ.

Марія Захарова. Фото: МЗС рф

"Це вже питання до вірменської міжвідомчої взаємодії, — різко відреагувала на ці слова речниця МЗС Росії Марія Захарова, звинувативши Єреван у некомпетентності. — Давид Худатян може зателефонувати до МЗС Вірменії та попросити поінформувати його про документи, що надійшли".

За словами представниці країни-агресорки, російська сторона вже передала офіційне звернення від міністра енергетичної галузі РФ Сергія Цивільова. У цьому листі Москвою висунуто прямий ультиматум: якщо Вірменія продовжуватиме інтеграцію до Європейського Союзу, Росія в односторонньому порядку заморозить або повністю анулює чинні домовленості.

"27 травня 2026 року Посольство Російської Федерації в Республіці Вірменія офіційно передало вірменській стороні лист, — повторила Захарова, деталізуючи загрози для стратегічного імпорту Єревана. — Він інформує про те, що у разі продовження процесу вступу Республіки Вірменія до ЄС російська сторона призупинить або денонсує в одностороннем порядку Угоду про співробітництво у сфері постачання природного газу, нафтопродуктів та необроблених природних алмазів".

Йдеться про базовий міжурядовий документ, підписаний сторонами ще 2 грудня 2013 року, який зараз Кремль використовує як інструмент геополітичного тиску на тлі прагнення Вірменії змінити зовнішньополітичний курс.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв різко розкритикував прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна через курс Єревана на зближення з Європейським Союзом. У коментарі російським медіа Медведєв заявив, що Пашинян нібито "вважає росіян лохами" та веде країну небезпечним шляхом.



