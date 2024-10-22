На фоне уничтожения Украины Путин рассказал о «негуманном» решении президента Бразилии

Кремлевский диктатор Владимир Путин попытался оправдаться за отсутствие на саммите БРИКС в Казани президента Бразилии Лулы да Силвы, который якобы получил травму и не приехал. Так, диктатор рассказал президенту Китая Си Цзиньпину о том, что не смотря на травму да Силва настаивает на том, чтобы принять участие в саммите по видеосвязи.

Путин и Си

"Я, правда, сказал ему, что это будет четыре часа только по местному времени. Как-то негуманно. Но он все-таки настаивает, говорит: "Нет, я хочу принять участие, хотя бы по видеконференции"", — сказал Путин на встрече с Си.

Кремлевский диктатор также передал Си Цзиньпину "самые наилучшие пожелания" со стороны Лулы да Силвы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что да Силва не смог посетить саммит БРИКС, поскольку получил травму головы. Известно, что инцидент произошел после возвращения президента из Сан-Пауло в свою резиденцию — Дворец Алворада. Политик пошел в ванну, где сел на скамью. Однако в один момент она опрокинулась, в результате чего бразильский лидер ударился головой и повредил затылок. Бразилию на саммите БРИКС представляет министр иностранных дел республики Мауро Виэйра.

Впрочем, не приехал в Россию на саммит не только президент Бразилии. Например, президент Сербии Александар Вучич сообщил Путину, что не сможет присутствовать по "разным причинам", но отправит четырех чиновников на саммит. Президент Кубы Мигель Диас-Канель также не приедет из-за массовых блекаутов и ураганов в стране. Его тоже будут представлять министры. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман отсутствует на саммите, вместо него будет министр иностранных дел. Несмотря на приглашение, Саудовская Аравия еще официально не присоединилась к БРИКС.





