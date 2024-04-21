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На фронте ранили российского актера, воюющего против Украины (ФОТО)

Михаил Мамаев освещал события на оккупированных украинских территориях

21 апреля 2024, 23:45 comments1094
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский киноактер и захватчик Михаил Мамаев, игравший роль в фильме "Виват, Гардемарины", получил ранения, когда транслировал события на стороне российских захватчиков.

На фронте ранили российского актера, воюющего против Украины (ФОТО)

Михаил Мамаев (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ , он теперь в госпитале и показывает фотографию, где находится на больничной койке с перевязанным глазом. Каким было ранение, повлекшее госпитализацию и при каких обстоятельствах он его получил, актер не уточняет.

Известно, что Михаил Мамаев уехал на оккупированную украинскую территорию в январе 2023 года. В то время ему исполнилось 56 лет. В кинофильмах "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины II" (1992), и в фильмах "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война", которые показывали в 2023 году, ему досталась роль Никиты Оленева.

На фронте ранили российского актера, воюющего против Украины (ФОТО) - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец и Народный артист Украины заявил, что готов убивать украинцев. Российский артист-путинист Александр Малинин, также имеющий звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: он обвиняется в антипатриотизме, эмиграции и отсутствует четкая позиция по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ начала против Украины.

В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как обычно, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину".

Реагируя на это, артист обнародовал свою позицию, в частности высказался за поддержку террористического режима диктатора Путина.



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