На фронте ранили российского актера, воюющего против Украины (ФОТО)

Российский киноактер и захватчик Михаил Мамаев, игравший роль в фильме "Виват, Гардемарины", получил ранения, когда транслировал события на стороне российских захватчиков.

Михаил Мамаев (фото из открытых источников)

Как информируют пропагандистские СМИ , он теперь в госпитале и показывает фотографию, где находится на больничной койке с перевязанным глазом. Каким было ранение, повлекшее госпитализацию и при каких обстоятельствах он его получил, актер не уточняет.

Известно, что Михаил Мамаев уехал на оккупированную украинскую территорию в январе 2023 года. В то время ему исполнилось 56 лет. В кинофильмах "Виват, гардемарины!" (1991) и "Гардемарины II" (1992), и в фильмах "Гардемарины 1787. Мир" и "Гардемарины 1787. Война", которые показывали в 2023 году, ему досталась роль Никиты Оленева.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в известный российский певец и Народный артист Украины заявил, что готов убивать украинцев. Российский артист-путинист Александр Малинин, также имеющий звание народного артиста Украины, попал в громкий скандал: он обвиняется в антипатриотизме, эмиграции и отсутствует четкая позиция по поводу кровавого военного вторжения, которое РФ начала против Украины.

В начале года депутат городской думы Саратова Роман Грибов сказал, что Малинина нужно "отменить" по той причине, что певец проживает в Германии, а концерты, как обычно, дает в РФ и отмалчивается о т.н. "СВО". А еще Малинина упрекают в том, что он пел "Красную калину".

Реагируя на это, артист обнародовал свою позицию, в частности высказался за поддержку террористического режима диктатора Путина.

