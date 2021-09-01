На границе с Финляндией задержали двух российских школьниц

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Козлова Альбіна
Об исчезновении дочери в полицию заявила мать одной из десятиклассниц. По словам женщины, дочь ушла из дома 30 августа и до вечера 31 августа не вернулась домой. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на издание Санкт-Петербурга.
На границе с Финляндией задержали школьниц из Петербурга, фото из открытых источников
Местная жительница Невского района Санкт-Петербурга рассказала полиции, что дочь ходила гулять с подружкой и, вероятно, у нее осталась. Хотя, мать не отпускала дочь на ночлег к подружке. Однако дочь не выходит на связь, поэтому женщина и всполошилась.
Сообщается, что 16-летняя девочка встретилась с подружкой по переписке в сети Анастасией. По словам школьницы, с подружкой они познакомились в соцсетях и встретились впервые в августе.
О чем дети общались неизвестно, но потом заказали такси и поехали на границу с Финляндией. Девочка рассказала, что они хотели посетить другую страну. Кстати, к границе от Санкт-Петербурга ехать надо как минимум 2 часа. Как девушки туда добрались не понятно.
Задержали путешественниц на границе работники пограничной службы и позвонили их родителям. С детьми и родителями полицейские проводят профилактические беседы и выясняют обстоятельства происшествия.
Как сообщал портал "Комментарии", в России пьяная женщина начала стрелять на детской площадке. Россиянки сначала просто общались, рядом себе играли дети. Затем они принесли алкоголь, выпивали и продолжали общаться. Из-за чего возникла агрессивная словесная дискуссия, неизвестно. Но одна из них, подогретая алкоголем, сделала несколько выстрелов. На место стрельбы вызвали полицию, которая задержала нетрезвых соотечественниц.
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