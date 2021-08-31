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Главная Новости Мир Россия Не остановили крики испуганных детей: в России пьяная женщина начала стрелять на детской площадке (ВИДЕО)
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Не остановили крики испуганных детей: в России пьяная женщина начала стрелять на детской площадке (ВИДЕО)

Агрессивная россиянка сделала несколько выстрелов

сегодня, 20:40
Автор:

Лиля Воробьева

В Российской Федерации, в городе Новокузнецк агрессивная россиянка стреляла в свою знакомую прямо на развлекательной площадке для детей. Она имела при себе пневматический пистолет и когда разговор набрал угрожающего характера, применила оружие. Об этом сообщает Telegram-канале " Лента дна ".

Не остановили крики испуганных детей: в России пьяная женщина начала стрелять на детской площадке (ВИДЕО)

Инцидент произошел на детской площадке (фото из открытых источников)

Россиянки сначала просто общались, рядом себе играли дети. Затем они принесли алкоголь, выпивали и продолжали общаться. Из-за чего возникла агрессивная словесная дискуссия, неизвестно. Но одна из них, подогретая алкоголем, сделала несколько выстрелов. К счастью, она не попала ни в свою подругу, ни в детей, которы играли рядом.

На ролике снят крик детей, которые очень испугались поведения воинственных теть. Они начали плакать и звать на помощь. Подруга воинственной амазонки пробовала отобрать у нее оружие. Но последняя его не отдавали. На место стрельбы вызвали полицию, которая задержала нетрезвых соотечественниц. В одной действительно было оружие.

Российские правоохранители выяснили, что подруги себе разговаривали, но потом начали спорить. Чтобы отстоять свою позицию, одна из них устроила стрельбу. Что интересно, что виновница с пистолетом, после того, как побывала в полиции, вернулась на площадку и обещала расправиться со свидетелями за ее вызов .

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида. Агрессивная бабушка из города Тыва Российской Федерации без причины вопила на несовершеннолетню внучку-инвалида. Затем нанесла ей несколько ударов Еще угрожала, что избавит свою ближайшую родственницу жизни. Она в то время общалась в прямом эфире через Instagram.



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Источник: https://t.me/lentadna/16621
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