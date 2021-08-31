Не остановили крики испуганных детей: в России пьяная женщина начала стрелять на детской площадке (ВИДЕО)

В Российской Федерации, в городе Новокузнецк агрессивная россиянка стреляла в свою знакомую прямо на развлекательной площадке для детей. Она имела при себе пневматический пистолет и когда разговор набрал угрожающего характера, применила оружие. Об этом сообщает Telegram-канале " Лента дна ".

Инцидент произошел на детской площадке (фото из открытых источников)

Россиянки сначала просто общались, рядом себе играли дети. Затем они принесли алкоголь, выпивали и продолжали общаться. Из-за чего возникла агрессивная словесная дискуссия, неизвестно. Но одна из них, подогретая алкоголем, сделала несколько выстрелов. К счастью, она не попала ни в свою подругу, ни в детей, которы играли рядом.

На ролике снят крик детей, которые очень испугались поведения воинственных теть. Они начали плакать и звать на помощь. Подруга воинственной амазонки пробовала отобрать у нее оружие. Но последняя его не отдавали. На место стрельбы вызвали полицию, которая задержала нетрезвых соотечественниц. В одной действительно было оружие.

Российские правоохранители выяснили, что подруги себе разговаривали, но потом начали спорить. Чтобы отстоять свою позицию, одна из них устроила стрельбу. Что интересно, что виновница с пистолетом, после того, как побывала в полиции, вернулась на площадку и обещала расправиться со свидетелями за ее вызов .

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о том, что в России женщина в прямом эфире побила внучку-инвалида. Агрессивная бабушка из города Тыва Российской Федерации без причины вопила на несовершеннолетню внучку-инвалида. Затем нанесла ей несколько ударов Еще угрожала, что избавит свою ближайшую родственницу жизни. Она в то время общалась в прямом эфире через Instagram.





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