На российском "АвтоВАЗе" прогремел взрыв: подробности

В России произошел взрыв на крупном автозаводе. Об этом пишет издание Интерфакс, ссылаясь на собственные источники.

Полиция. Фото: Pixabay

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 19 декабря, в городе Тольятти, что в Самарской области России. В одном из цехов "АвтоВАЗа" прогремел взрыв.

Согласно информации СМИ, на чугунном производстве взорвался ацетиленовый баллон. Сообщается, что по предварительным данным, никто не пострадал.

Представители предприятия заявили, что на чугунном производстве произошла нештатная ситуация, в результате которой не произошло никаких разрушений.

Также в "АвтоВАЗе" добавили, что происшествие не повлияет на производство. Отмечается, что пожарные расчеты не привлекались на завод.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Австралии потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого находилось четыре человека. Воздушное судно рухнуло в болотистой местности у восточного побережья страны. В результате аварии никто не выжил. Среди жертв двое несовершеннолетних. На данный момент проводится расследование, которое установит все обстоятельства трагедии.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что известный американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск прокомментировал смертельное ДТП с участием электромобиля Model 3. В день трагедии автомобиль наехал на несколько человек и врезался в другое транспортное средство. В результате инцидента пострадало несколько десятков граждан. Один из потерпевших скончался от полученных травм. Водитель машины заявил, что машина начала самостоятельно ускорятся.

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