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В Австралии разбился самолет: среди погибших дети

Легкомоторный самолет рухнул в болотистой местности у восточного побережья Австралии

19 декабря 2021, 19:45
Автор:

Денис Подставной
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В Австралии потерпел крушение самолет. Об этом пишет издание Reuters. 

В Австралии разбился самолет: среди погибших дети

Легкомоторный самолет. Иллюстрация: Pixabay

Как стало известно, трагедия произошла сегодня, 19 декабря, неподалёку от австралийского города Брисбен. Легкомоторный самолет рухнул в болотистой местности у восточного побережья страны вскоре после взлета. Сообщается, что на борту воздушного судна находилось четверо человек (один пилот и трое пассажиров). 

В результате аварии никто не выжил. Среди жертв двое несовершеннолетних. 

Согласно данным СМИ, 69 летний пилот взял на прогулку мужчину с двумя детьми. 

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов начали расследование по данному факту. Устанавливаются все обстоятельства авиакатастрофы. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировали о том, что в Австралии во время школьного праздника погибли дети. В момент происшествия они находились на надувном замке. Сильный порыв ветра поднял батут высоко в воздуху, и школьники упали приблизительно с десятиметровой высоты. В результате инцидента погибли пятеро несовершеннолетних и еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения по воздуху. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Италии убили гражданку Украины. Женщина работала сиделкой у сестры местного жителя. В один из дней между ней и мужчиной возник конфликт, в ходе которого тот выстрелил несколько раз в неё из огнестрельного оружия. От полученных ранений женщина скончалась на месте. На данный момент подозреваемого задержали правоохранители. По словам мужчины, ему показалось, что его работница плохо работала. 


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Источник: https://www.reuters.com/
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