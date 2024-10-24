Владимир Путин и Сергей Лавров (фото из открытых источников)

Во время проходящего в Казани саммита БРИКС министру иностранных дел России Сергею Лаврову наступили на ногу, и при этом никто не извинился. Соответствующее видео инцидента было опубликовано в российских пабликах, где оно уже стало объектом насмешек.

Пользователи сети обратили внимание на реакцию самого Лаврова, который не смог скрыть своих эмоций, поняв, что произошло. Ситуация вызвала еще больше комментариев, когда сидевший рядом с Лавровым помощник президента России Юрий Ушаков заметил событие и засмеялся.

Некоторые пользователи соцсетей попытались догадаться, что именно Лавров мог шепотом сказать после того, как ему наступили на ногу.

Кроме этого инцидента, российский президент Владимир Путин также попал в неловкую ситуацию во время саммита. Во время предоставления слова президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану Путин не смог правильно произнести его имя и фамилию, что стало еще одной темой для насмешек.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин выбрал Юлию Навальную в качестве удобного спарринг-партнера на президентских выборах. Сенаторы России на публичном заседании фактически легитимировали Юлию Навальную в информационном пространстве России. И это, говорит экс-замминистра информационной политики Украины Дмитрий Золотухин, незаурядное событие.

По его словам, диктатор Владимир Путин не делает ставку на конкретных людей, он делает ставку на те процессы, которые способствуют реализации его стратегии. Слабость администрации Байдена и его главного разведчика Бернса является благоприятным аспектом для Путина, считает Золотухин.

По его словам, фактически миллионы безликих украинцев, каждый из которых потерял своих родных, друзей, знакомых, конкурируют за внимание западных либеральных аудиторий с одной женщиной, мужчину которой жестоко убили.





