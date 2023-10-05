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На Симоньян написали заявление в Следственный комитет РФ: какая причина

Депутат Московской думы написал заявление на Симоньян из-за его пропагандистских речей.

сегодня, 11:06
Автор:
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Slava Kot
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Депутат Московской городской думы Евгений Ступин отреагировал на заявления Маргариты Симоньян с призывом взорвать ядерную бомбу над территорией Сибири и написал заявление в Следственный комитет РФ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Радио Свобода".

На Симоньян написали заявление в Следственный комитет РФ: какая причина

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян. Фото из открытых источников

Евгений Ступин призвал привлечь к ответственности российскую пропагандистку Маргариты Симоньян, которая является главным редактором телеканала RT. В обращении к Следственному комитету РФ Ступин объясняет, что основной причиной являются публичные призывы Симоньян к применению ядерного оружия и развязыванию агрессивной войны.


Кроме того, ранее представительница Алтайского края Госдумы РФ Мария Прусакова обратилась к российской пропагандистке и отметила необходимость публичных извинений от Симоньян. По словам Прусаковой слова Маргариты Симоньян содержали "глубокую обиду" для сибиряков.

Напомним, что Симоньян призвала взорвать ядерную бомбу "где-то над Сибирью". По идее российской пропагандистки, такие действия приведут к массовым сбоям спутников и всей электроники на планете. Симоньян указывает, что таким образом будет наказан "коллективный Запад", а Россия практически не пострадает. Однако мэр Новосибирска, имеющий образование физика, опроверг это и указал, что последствия таких действий будут ощутимы на протяжении сотен лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Симоньян призывает Путина атаковать Лондон. Пропагандистка озвучила абсурдную причину.

Также "Комментарии" писали, что российская пропагандистка Маргарита Симоньян обнародовала свои четыре пункта для окончания войны в Украине.



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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-symonian-yaderna-bomba-skr/32623340.html
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