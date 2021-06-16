На ультиматумы Байдена Путин пытался апеллировать к "ядерной мощи" России – эксперт

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, озвучивал те тезисы, которые адресованы исключительно российской или пророссийской аудитории. Об этом порталу "Комментарии" рассказал политический обозреватель Павел Нусс.

Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве. Фото: dw.com

"Только что Байден проинформировал, что Путину были переданы 16 пунктов (предположительно, ультиматумов) в значительной части и по украинскому вопросу. А Путин говорил, что о Украине "говорили скользь". Также, что немало важно, Байден фактически предупредил, что о полном содержании переговоров широкую общественность информировать не станет. Это свидетельствует о том, что значительная часть несет секретный характер", — заявил Нусс.

По его словам, вся пресс-конференция главы Кремля — фикция и ложь.

"Переговоры были в формате "иди сюда и послушай, что я тебе скажу...". Зрады нет. На данный момент. Но уже можно сказать, что о реальных результатах этого саммита мы будем узнавать, исходя из действий Путина и России по отношению к Украине и по другим "горячим" вопросам. То, что на ультиматумы Байдена Путин пытался апеллировать к "ядерной мощи" России, — это факт. Но в США то осознают, что обезьяна с гранатой в руках — безобиднее обезьяны с ядерной ракетой, а потому поиски компромиссных решений — приоритет. Но без сдачи интересов своих союзников, в том числе и Украины", — акцентирует политический обозреватель.

Кроме того, как считает эксперт, об Украине говорили долго.

"Плохо то, что говорили об Украине без Украины, потому как Зеленский прилагает все усилия для поиска встречи с Путиным, а не преодоления персональной политической токсичности для США из-за своей некомпетентности и олигархично-коррумпированного окружения. Меня взволновало то, что с повестки дня международных переговоров выпал вопрос освобождения заложников. Хотя при президенте Порошенко с такими требованиями к Путину обращался и Европарламент, и даже Президент США", — добавил Нусс.

Радует, что Байден все-таки готов продолжать санкционную политику по отношению к РФ в случае продолжения ее агрессивных действий, резюмирует эксперт.

Ранее "Комментарии" сообщали, что близкие к Путину политики заявили о вероятном присоединении Америки к обсуждению вопросов Донбасса. Чего ожидают от США, читайте в нашем материале.



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