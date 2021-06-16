На ультиматумы Байдена Путин пытался апеллировать к "ядерной мощи" России – эксперт

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по
итогам переговоров на вилле Ла Гранж в Женеве в среду, 16 июня, озвучивал те
тезисы, которые адресованы исключительно российской или пророссийской
аудитории. Об этом порталу "Комментарии"
рассказал политический обозреватель Павел Нусс.
Владимир Путин на пресс-конференции в Женеве. Фото: dw.com
"Только что Байден проинформировал, что Путину были переданы
16 пунктов (предположительно, ультиматумов) в значительной части и по украинскому вопросу. А Путин говорил,
что о Украине "говорили скользь". Также, что немало важно, Байден фактически
предупредил, что о полном содержании переговоров широкую общественность
информировать не станет. Это свидетельствует о том, что значительная часть несет
секретный характер", — заявил Нусс.
По его словам, вся пресс-конференция главы Кремля — фикция и
ложь.
"Переговоры были в формате "иди сюда и послушай, что я
тебе скажу...". Зрады нет. На данный момент. Но уже можно сказать, что о
реальных результатах этого саммита мы будем узнавать, исходя из действий Путина
и России по отношению к Украине и по другим "горячим" вопросам. То, что на ультиматумы Байдена Путин
пытался апеллировать к "ядерной мощи" России, — это факт. Но в США то
осознают, что обезьяна с гранатой в руках — безобиднее обезьяны с ядерной
ракетой, а потому поиски компромиссных решений — приоритет. Но без сдачи
интересов своих союзников, в том числе и Украины", — акцентирует политический
обозреватель.
Кроме того, как считает эксперт, об Украине говорили долго.
"Плохо то, что говорили об Украине без Украины, потому как
Зеленский прилагает все усилия для поиска встречи с Путиным, а не преодоления
персональной политической токсичности для США из-за своей некомпетентности и
олигархично-коррумпированного окружения. Меня взволновало то, что с повестки
дня международных переговоров выпал вопрос освобождения заложников. Хотя при президенте
Порошенко с такими требованиями к Путину
обращался и Европарламент, и даже Президент США", — добавил Нусс.
Радует, что Байден все-таки готов продолжать
санкционную политику по отношению к РФ в случае продолжения ее агрессивных действий, резюмирует эксперт.
Ранее "Комментарии" сообщали, что близкие к Путину политики заявили о вероятном присоединении Америки к обсуждению вопросов Донбасса. Чего ожидают от США, читайте в нашем материале.
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