logo

BTC/USD

65012.21

ETH/USD

3527.44

LTC/USD

73.91

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия На видео попал момент унижения всей свиты Путина в КНДР
commentss НОВОСТИ Все новости

На видео попал момент унижения всей свиты Путина в КНДР

В КНДР жестко унизили всю свиту кремлевского диктатора Владимира Путина. Момент попал на видео, которое слили в сеть

сегодня, 17:09
Автор:
avatar

Ткачик Олеся
Поделитесь публикацией:

Пока кремлевский диктатор Владимир Путин развлекается с главой КНДР Ким Чен Ыном его сопровождающих унизили в процессе протокольных мероприятий.

На видео попал момент унижения всей свиты Путина в КНДР

Путин в КНДР

"Вся эта толпа министров (включая главу МИД и Минобороны) ворвалась в зал, стала тяжело вздыхать от усталости и устраиваться поудобнее. А тут зашел клерк принимающей стороны и говорит — пока наш лидер не зашел — все встали и вышли отсюда. Картинка потрясающая. Даже грустная лошадка Лавров попалась в капкан. Не знаю, успел ли Лавров сказать свою любимую фразу — трансляцию прервали. Но унижение попало в прямой эфир и теперь весь мир видит, что даже в КНДР к путинским соратникам относятся, как... ну, вы поняли", — отметил политолог Кирилл Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин с двухдневным визитом посетил Северную Корею.  По случаю этого визита улицы Пхеньяна украсили портретами Путина, вывесками о "крепкой корейско-российской дружбе", приветственными баннерами и флагами Российской Федерации.

Известно, что последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, во времена Ким Чен Ира – отца нынешнего северокорейского лидера. Осенью 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию. Этот визит, вероятно, был связан с договоренностями по поставкам ракет KN-23/24, которые уже в начале 2024 года были запущены против Украины.

Помимо этого, известно, что во время визита диктаторы подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Также известно, что Северная Корея нуждается в помощи РФ для того, чтобы создать ядерную триаду. В то же время Путин хочет получить от КНДР больше оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.





Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/KirsllSazonov/posts/pfbid02kpuxUr4nhS5NFQL9JoWjd3Tpb1yoesQsN84k37HGuvY6DPSNU521YG8efxxBf4Udl
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости