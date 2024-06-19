На видео попал момент унижения всей свиты Путина в КНДР

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Пока кремлевский диктатор Владимир Путин развлекается с главой КНДР Ким Чен Ыном его сопровождающих унизили в процессе протокольных мероприятий.
Путин в КНДР
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин с двухдневным визитом посетил Северную Корею. По случаю этого визита улицы Пхеньяна украсили портретами Путина, вывесками о "крепкой корейско-российской дружбе", приветственными баннерами и флагами Российской Федерации.
Известно, что последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, во времена Ким Чен Ира – отца нынешнего северокорейского лидера. Осенью 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию. Этот визит, вероятно, был связан с договоренностями по поставкам ракет KN-23/24, которые уже в начале 2024 года были запущены против Украины.
Помимо этого, известно, что во время визита диктаторы подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Также известно, что Северная Корея нуждается в помощи РФ для того, чтобы создать ядерную триаду. В то же время Путин хочет получить от КНДР больше оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!