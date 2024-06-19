На видео попал момент унижения всей свиты Путина в КНДР

Пока кремлевский диктатор Владимир Путин развлекается с главой КНДР Ким Чен Ыном его сопровождающих унизили в процессе протокольных мероприятий.

Путин в КНДР

"Вся эта толпа министров (включая главу МИД и Минобороны) ворвалась в зал, стала тяжело вздыхать от усталости и устраиваться поудобнее. А тут зашел клерк принимающей стороны и говорит — пока наш лидер не зашел — все встали и вышли отсюда. Картинка потрясающая. Даже грустная лошадка Лавров попалась в капкан. Не знаю, успел ли Лавров сказать свою любимую фразу — трансляцию прервали. Но унижение попало в прямой эфир и теперь весь мир видит, что даже в КНДР к путинским соратникам относятся, как... ну, вы поняли", — отметил политолог Кирилл Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что кремлевский диктатор Владимир Путин с двухдневным визитом посетил Северную Корею. По случаю этого визита улицы Пхеньяна украсили портретами Путина, вывесками о "крепкой корейско-российской дружбе", приветственными баннерами и флагами Российской Федерации.

Известно, что последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, во времена Ким Чен Ира – отца нынешнего северокорейского лидера. Осенью 2023 года Ким Чен Ын посетил Россию. Этот визит, вероятно, был связан с договоренностями по поставкам ракет KN-23/24, которые уже в начале 2024 года были запущены против Украины.

Помимо этого, известно, что во время визита диктаторы подписал договор о всеобъемлющем сотрудничестве. Также известно, что Северная Корея нуждается в помощи РФ для того, чтобы создать ядерную триаду. В то же время Путин хочет получить от КНДР больше оружия и боеприпасов для ведения войны в Украине.





