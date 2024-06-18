Настоящее безумие: как Северная Корея встречает Путина (ФОТО)

Российский президент Владимир Путин сегодня впервые за 24 года отправляется в Северную Корею на встречу с Ким Чен Инном.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По случаю этого визита улицы Пхеньяна украсили портретами Путина, вывесками о "крепкой корейско-российской дружбе", приветственными баннерами и флагами Российской Федерации.

Последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, во времена Ким Чен Ира – отца нынешнего северокорейского лидера. Осенью 2023 года Ким Чен Ин посетил Россию. Этот визит, вероятно, был связан с договоренностями по поставкам ракет KN-23/24, которые уже в начале 2024 года были запущены против Украины.

Известно, что Путин намерен посетить КНДР 18 июня. Это растет возмущение увеличения военного сотрудничества между двумя странами, отмечает The Washington Post.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин публично поблагодарил одного из союзников за поддержку в войне против Украины . Российский диктатор Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" российских захватчиков в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Об этом говорится в статье Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявил, что Россия "высоко ценит жесткую поддержку КНДР" в проведении войны против Украины и солидарность этой страны с РФ по ключевым международным вопросам. Российский диктатор повторил свои традиционные нарративы о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", тогда как страна-агрессор якобы "была и будет открыта". равноправного диалога по всем, сложным вопросам.

