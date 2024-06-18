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Настоящее безумие: как Северная Корея встречает Путина (ФОТО)

Культ личности Ким Чен Ина уступил место культу личности Путина

сегодня, 21:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский президент Владимир Путин сегодня впервые за 24 года отправляется в Северную Корею на встречу с Ким Чен Инном.

Настоящее безумие: как Северная Корея встречает Путина (ФОТО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

По случаю этого визита улицы Пхеньяна украсили портретами Путина, вывесками о "крепкой корейско-российской дружбе", приветственными баннерами и флагами Российской Федерации.

Последний раз Путин посещал КНДР в 2000 году, во времена Ким Чен Ира – отца нынешнего северокорейского лидера. Осенью 2023 года Ким Чен Ин посетил Россию. Этот визит, вероятно, был связан с договоренностями по поставкам ракет KN-23/24, которые уже в начале 2024 года были запущены против Украины.

Известно, что Путин намерен посетить КНДР 18 июня. Это растет возмущение увеличения военного сотрудничества между двумя странами, отмечает The Washington Post.

Настоящее безумие: как Северная Корея встречает Путина (ФОТО) - фото 2
Настоящее безумие: как Северная Корея встречает Путина (ФОТО) - фото 3
Настоящее безумие: как Северная Корея встречает Путина (ФОТО) - фото 4

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин публично поблагодарил одного из союзников за поддержку в войне против Украины . Российский диктатор Владимир Путин накануне визита в КНДР опубликовал статью, где похвалил эту страну за "твердую поддержку" российских захватчиков в войне против Украины и заявил, что готов к тесному взаимодействию с Северной Кореей "чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными". Об этом говорится в статье Путина в северокорейской газете "Нодон синмун", опубликованной на сайте Кремля.

Путин заявил, что Россия "высоко ценит жесткую поддержку КНДР" в проведении войны против Украины и солидарность этой страны с РФ по ключевым международным вопросам. Российский диктатор повторил свои традиционные нарративы о том, что США "делают все, чтобы затянуть и с большей силой разжечь" войну в Украине и якобы отвергают все "попытки мирного урегулирования ситуации", тогда как страна-агрессор якобы "была и будет открыта". равноправного диалога по всем, сложным вопросам.
 



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Источник: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/articles/74317
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