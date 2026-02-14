На видео с Путиным заметили странную деталь: что с ним не так (ВИДЕО)

Последнее появление на публике российского лидера Владимир Путин снова привлекло внимание к удивительным деталям его поведения. На этот раз наблюдатели обратили внимание на привычку главы Кремля крепко держаться за стол, особенно правой рукой.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На видео, которое распространяют российские СМИ, видно, что во время разговора с вицепремьером Татьяна Голикова Путин почти все время сжимает край стола правой рукой. Даже жестикулируя левой, он не отпускает сопротивления.

В начале записи может создаться впечатление, будто рука президента вообще неподвижна и будто прикреплена к столешнице, хотя во время беседы он все же немного ее двигает. В то же время заметна определенная скованность движений, из-за чего кажется, что они даются ему с трудом.

Еще в 2022 году врач-невролог Александра Щебет отмечала, что Путин часто ограничивает движение правой руки и опирается ею на стол или кресло. По ее словам, это может свидетельствовать о попытке контролировать самопроизвольные движения – так называемые гиперкинезы или навязчивые движения.

"Я не думаю, что в отношении Путина речь идет о классической болезни Паркинсона. Здесь, скорее всего, следует говорить о синдроме паркинсонизма, или экстрапирамидном синдроме. То есть у него есть симптомы, подобные тем, которые появляются при болезни Паркинсона, но это не она. Это что-то вторичное, симптомы возникли на фоне другого заболевания", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лечится от онкологического заболевания . Но, как свидетельствуют другие источники, он болеет болезнью Паркинсона, информирует The Sun, обращаясь к документам, предоставленным журналистам. В частности, во время встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ином президент РФ в течение всего времени переминался с ноги ногу и был беспокойным. На проблемы с состоянием здоровья свидетельствует и то обстоятельство, что глава Кремля совершал частые движения коленом и пытался как-то контролировать левую ногу.



