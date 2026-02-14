logo

Россия На видео с Путиным заметили странную деталь: что с ним не так (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

На видео с Путиным заметили странную деталь: что с ним не так (ВИДЕО)

Есть вероятность, что Путин пытается скрыть тремор.

14 февраля 2026, 06:15
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Последнее появление на публике российского лидера Владимир Путин снова привлекло внимание к удивительным деталям его поведения. На этот раз наблюдатели обратили внимание на привычку главы Кремля крепко держаться за стол, особенно правой рукой.

На видео с Путиным заметили странную деталь: что с ним не так (ВИДЕО)

Владимир Путин (фото из открытых источников)

На видео, которое распространяют российские СМИ, видно, что во время разговора с вицепремьером Татьяна Голикова Путин почти все время сжимает край стола правой рукой. Даже жестикулируя левой, он не отпускает сопротивления.

В начале записи может создаться впечатление, будто рука президента вообще неподвижна и будто прикреплена к столешнице, хотя во время беседы он все же немного ее двигает. В то же время заметна определенная скованность движений, из-за чего кажется, что они даются ему с трудом.

Еще в 2022 году врач-невролог Александра Щебет отмечала, что Путин часто ограничивает движение правой руки и опирается ею на стол или кресло. По ее словам, это может свидетельствовать о попытке контролировать самопроизвольные движения – так называемые гиперкинезы или навязчивые движения.

"Я не думаю, что в отношении Путина речь идет о классической болезни Паркинсона. Здесь, скорее всего, следует говорить о синдроме паркинсонизма, или экстрапирамидном синдроме. То есть у него есть симптомы, подобные тем, которые появляются при болезни Паркинсона, но это не она. Это что-то вторичное, симптомы возникли на фоне другого заболевания", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин лечится от онкологического заболевания . Но, как свидетельствуют другие источники, он болеет болезнью Паркинсона, информирует The Sun, обращаясь к документам, предоставленным журналистам. В частности, во время встречи с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ином президент РФ в течение всего времени переминался с ноги ногу и был беспокойным. На проблемы с состоянием здоровья свидетельствует и то обстоятельство, что глава Кремля совершал частые движения коленом и пытался как-то контролировать левую ногу.



Теги:

