На відео з Путіним помітили дивну деталь: що з ним не так (ВІДЕО)

Остання поява на публіці російського лідера Володимир Путін знову привернула увагу до дивних деталей його поведінки. Цього разу спостерігачі звернули увагу на звичку очільника Кремля міцно триматися за стіл, особливо правою рукою.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

На відео, яке поширюють російські ЗМІ, видно, що під час розмови з віцепрем’єркою Тетяна Голікова Путін майже весь час стискає край стола правою рукою. Навіть жестикулюючи лівою, він не відпускає опору.

На початку запису може скластися враження, ніби рука президента взагалі нерухома й ніби прикріплена до стільниці, хоча під час бесіди він усе ж трохи її рухає. Водночас помітна певна скутість рухів, через що здається, що вони даються йому з труднощами.

Ще у 2022 році лікарка-невролог Олександра Щебет зазначала, що Путін часто обмежує рух правої руки та спирається нею на стіл або крісло. За її словами, це може свідчити про спробу контролювати мимовільні рухи — так звані гіперкінези або нав’язливі рухи.

"Я не думаю, що щодо Путіна йдеться про класичну хворобу Паркінсона. Тут, швидше за все, слід говорити про синдром паркінсонізму, або екстрапірамідний синдром. Тобто у нього є симптоми, подібні до тих, які з'являються при хворобі Паркінсона, але це не вона. Це щось вторинне, симптоми виникли на тлі іншого захворювання", — каже лікарка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін лікується від онкологічного захворювання. Але, як свідчать інші джерела, він хворіє на хворобу Паркінсона, інформує The Sun, звертаючись до документів, які надали журналістам. Зокрема, під час зустрічі з очільником Державної ради КНДР Кім Чен Ином президент РФ протягом всього часу переминавсь з ноги ногу і був неспокійним. На проблеми зі станом здоров’я свідчить і та обставина, що очільник Кремля робив часті рухи коліном і намагавсь якось контролювати ліву ногу.



