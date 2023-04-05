logo

BTC/USD

27982.34

ETH/USD

1898.19

LTC/USD

91.93

USD/UAH

37.20

EUR/UAH

40.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия На встрече с иностранными послами Путин цинично заявил, кто виноват в войне в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

На встрече с иностранными послами Путин цинично заявил, кто виноват в войне в Украине

Путин заявил, что Россия открыта для диалога со всеми странами

сегодня, 16:31 comments1449
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

5 апреля российский президент Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами и снова в очередной раз сделал циничное заявление о войне в Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

На встрече с иностранными послами Путин цинично заявил, кто виноват в войне в Украине

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что Россия открыта для диалога со всеми странами и не собирается изолироваться. Кроме этого, он фактически обвинил Америку в войне, которую сам и начал, потому что якобы "использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций привело к украинскому кризису". Так глава Кремля назвал жесткую войну, которую он ведет против украинского народа.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций, в конечном счете и привело к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений",- заявил Путин.

Также Путин заявил, что отношения США и России якобы ухудшились из-за "различных подходов к формированию порядка в мире", а не его имперских амбиций.

"Отношения России и США в глубоком кризисе из-за принципиально разных подходов к формированию миропорядка", — оправдался Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин созывает Совбез России через четыре оккупированных украинских области. 5 апреля российский президент Путин проведет заседание Совета Безопасности, где рассмотрят "обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях Украины. В частности, так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме этого, сообщается, что российский президент примет верительные грамоты от 17 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе США и ЕС.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/smotri_media/44130
Теги:
comments

Обсуждения

Михаил

сегодня, 16:23

Офигенный сценарий - Ване не понравилось, что Джо помог Василю сделать ремонт в собственной квартире, Ваня пошёл бить Василя и громить его гостинную и ванную с туалетом...


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!