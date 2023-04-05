На встрече с иностранными послами Путин цинично заявил, кто виноват в войне в Украине

5 апреля российский президент Владимир Путин выступил на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами и снова в очередной раз сделал циничное заявление о войне в Украине. Об этом сообщают российские СМИ.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Путин заявил, что Россия открыта для диалога со всеми странами и не собирается изолироваться. Кроме этого, он фактически обвинил Америку в войне, которую сам и начал, потому что якобы "использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций привело к украинскому кризису". Так глава Кремля назвал жесткую войну, которую он ведет против украинского народа.



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"Использование США таких инструментов, как поддержка цветных революций, в конечном счете и привело к украинскому кризису и деградации российско-американских отношений",- заявил Путин.

Также Путин заявил, что отношения США и России якобы ухудшились из-за "различных подходов к формированию порядка в мире", а не его имперских амбиций.

"Отношения России и США в глубоком кризисе из-за принципиально разных подходов к формированию миропорядка", — оправдался Путин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин созывает Совбез России через четыре оккупированных украинских области. 5 апреля российский президент Путин проведет заседание Совета Безопасности, где рассмотрят "обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности" на временно захваченных территориях Украины. В частности, так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Кроме этого, сообщается, что российский президент примет верительные грамоты от 17 вновь прибывших послов иностранных государств, в том числе США и ЕС.