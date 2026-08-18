На Западе назвали главный страх Путина: где Кремль не может проиграть

В преддверии выборов в Государственную думу политическая борьба в России приобретает все более жесткие формы. Одним из самых показательных эпизодов стал иск националистической партии "Родина" с требованием лишить "Яблоко" права участвовать в выборах. Спустя несколько дней Верховный суд РФ поддержал инициативу, фактически закрыв партии путь к избирательной кампании.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Лидер "Родины" Алексей Журавлев обвинил представителей "Яблока" в работе на Запад и приверженности западным ценностям. Однако, как отмечает Forbes, история с запретом выглядит символичной: "Яблоко" давно остается маргинальной политической силой и вряд ли могло стать реальной угрозой для "Единой России".

Главной причиной ужесточения внутренней политики издание называет войну против Украины. Полномасштабное вторжение все глубже проникает в повседневную жизнь россиян, разрушая прежнее представление о том, что конфликт можно вести где-то далеко, не затрагивая большинство населения.

Военная экономика уже создала серьезные дисбалансы: инфляция растет, рынок труда испытывает острый дефицит работников, а бюджет сталкивается с возрастающим давлением. Москва постепенно расходует ликвидные средства Фонда национального благосостояния, направляя ресурсы на финансирование войны и покрытие бюджетных расходов.

Одновременно усиливается тревога из-за возможной новой мобилизации. По данным Forbes, в России циркулируют слухи о том, что Кремль может вернуться к массовому призыву уже после завершения выборов, чтобы избежать политических рисков в разгар кампании.

Именно поэтому запрет даже слабой оппозиционной силы выглядит не случайностью. Чем тяжелее последствия войны для экономики и общества, тем меньше Кремль готов оставлять пространство даже для формального политического несогласия.

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