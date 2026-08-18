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На Заході назвали головний страх Путіна: де Кремль не може програти

Заборона «Яблуку» брати участь у виборах стала черговим сигналом посилення системи, поки війна дедалі сильніше б'є по економіці та змінює настрої всередині Росії

18 серпня 2026, 10:26
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Кравцев Сергей

Напередодні виборів у Державну думу політична боротьба у Росії набуває дедалі жорсткіші форми. Одним із найпоказовіших епізодів став позов націоналістичної партії "Батьківщина" з вимогою позбавити "Яблуко" права брати участь у виборах. За кілька днів Верховний суд РФ підтримав ініціативу, фактично закривши партії шлях до виборчої кампанії.

На Заході назвали головний страх Путіна: де Кремль не може програти

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Лідер "Батьківщини" Олексій Журавльов звинуватив представників "Яблука" у роботі на Захід та прихильності до західних цінностей. Проте, як зазначає Forbes, історія із забороною виглядає символічною: "Яблуко" давно залишається маргінальною політичною силою і навряд чи могло стати реальною загрозою для "Єдиної Росії".

Головною причиною посилення внутрішньої політики видання називає війну проти України. Повномасштабне вторгнення дедалі глибше проникає у повсякденне життя росіян, руйнуючи колишнє уявлення у тому, конфлікт можна вести десь далеко, не торкаючись більшість населення.

Військова економіка вже створила серйозні дисбаланси: інфляція зростає, ринок праці зазнає гострого дефіциту працівників, а бюджет стикається зі зростаючим тиском. Москва поступово витрачає ліквідні кошти Фонду національного добробуту, спрямовуючи ресурси на фінансування війни та покриття бюджетних видатків.

Одночасно посилюється тривога через можливу нову мобілізацію. За даними Forbes, у Росії циркулюють чутки про те, що Кремль може повернутися до масового заклику вже після завершення виборів, щоб уникнути політичних ризиків у розпал кампанії.

Саме тому заборона навіть слабкої опозиційної сили має не випадковість. Що важче наслідки війни для економіки та суспільства, то менше Кремль готовий залишати простір навіть для формальної політичної незгоди.

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Джерело: https://www.forbes.com/sites/ilanberman/2026/08/17/putin-is-afraid-of-an-election-he-cant-lose/
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