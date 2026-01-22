logo

Главная Новости Мир Россия На Западе объяснили, как спор Трампа с Европой сыграл на руку Путину
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе объяснили, как спор Трампа с Европой сыграл на руку Путину

Имперские заявления президента США отвлекли ЕС от войны в Украине и подорвали единство НАТО, отмечает The Atlantic

22 января 2026, 15:47
Автор:
Кравцев Сергей

Противостояние президента США Дональда Трампа с европейскими союзниками вокруг Гренландии стало для Кремля поводом для откровенного злорадства. Об этом пишет издание The Atlantic, отмечая, что конфликт вокруг острова выгодно вписался в стратегию российского диктатора Владимира Путина.

На Западе объяснили, как спор Трампа с Европой сыграл на руку Путину

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По мнению журналистов, стремление Трампа взять Гренландию под контроль отвлекло внимание Европы от войны России против Украины. Вместо концентрации ресурсов на сдерживании российской угрозы Дания и ее союзники были вынуждены обсуждать защиту острова — на этот раз от США. Как публично отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, этот спор также усилил риск раскола внутри НАТО — альянса, демонтаж которого Путин давно считает одной из своих целей.

Для российской аудитории угрозы Трампа в адрес союзника прозвучали как своеобразная "поэтическая справедливость". Империалистические претензии США, пишет The Atlantic, подрывают моральное превосходство Запада, на котором строится поддержка Украины. В такой ситуации Москве становится проще оправдывать собственные территориальные притязания, а призывы к уважению суверенитета и территориальной целостности выглядят все менее убедительно.

Издание обращает внимание на исторические параллели в риторике Трампа, которые перекликаются с аргументами Путина. В 2022 году глава Кремля утверждал, что Украина якобы является "естественной частью России" и не имеет права на независимое существование. На этом фоне заявление Лаврова о том, что аннексия Крыма стала полезным прецедентом для США, выглядит для Москвы особенно символичным — и, как признают журналисты, отчасти логичным в текущих реалиях.

По оценке The Atlantic, происходящее посылает Кремлю четкий сигнал: достаточно подождать, и Запад может начать раскалываться изнутри. Сам Лавров фактически подтвердил это, заявив о нарастающем кризисе в западных обществах. Журналисты отмечают, что министр, обычно сдержанный в эмоциях, заметно оживился, обсуждая гренландский скандал, и даже позволил себе улыбку, говоря о реакции НАТО на планы президента США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в США рассказали, где будет действовать Совет мира: может ли он касаться Украины.




Источник: https://www.theatlantic.com/national-security/2026/01/greenland-nato-russia-putin-trump/685691/
