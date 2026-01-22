На Заході пояснили, як суперечка Трампа з Європою зіграла на руку Путіну

Протистояння президента США Дональда Трампа з європейськими союзниками навколо Гренландії стало для Кремля приводом для відвертої зловтіхи. Про це пише видання The Atlantic, наголошуючи, що конфлікт навколо острова вигідно вписався у стратегію російського диктатора Володимира Путіна.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

На думку журналістів, прагнення Трампа взяти Гренландію під контроль відвернуло увагу Європи від війни Росії проти України. Замість концентрації ресурсів на стримуванні російської загрози Данія та її союзники були змушені обговорювати захист острова цього разу від США. Як публічно зазначив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров, ця суперечка також посилила ризик розколу всередині НАТО — альянсу, демонтаж якого Путін давно вважає однією зі своїх цілей.

Для російської аудиторії погрози Трампа на адресу союзника прозвучали як своєрідну "поетичну справедливість". Імперіалістичні претензії США, пише The Atlantic, підривають моральну перевагу Заходу, на якій будується підтримка України. У такій ситуації Москві стає простіше виправдовувати власні територіальні претензії, а заклики до поваги до суверенітету та територіальної цілісності виглядають все менш переконливо.

Видання звертає увагу на історичні паралелі у риториці Трампа, які перегукуються з аргументами Путіна. 2022 року глава Кремля стверджував, що Україна нібито є "природною частиною Росії" і не має права на незалежне існування. На цьому фоні заява Лаврова про те, що анексія Криму стала корисним прецедентом для США, виглядає для Москви особливо символічною — і, як визнають журналісти, логічно в поточних реаліях.

За оцінкою The Atlantic, те, що відбувається, посилає Кремлю чіткий сигнал: досить почекати, і Захід може почати розколюватися зсередини. Сам Лавров фактично підтвердив це, заявивши про наростаючу кризу в західних суспільствах. Журналісти зазначають, що міністр, зазвичай стриманий в емоціях, помітно пожвавився, обговорюючи гренландський скандал, і навіть дозволив собі посмішку, говорячи про реакцію НАТО на плани президента США.

