Главная Новости Мир Россия На Западе рассказали, где Путин прячет свое самое опасное "оружие"
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, где Путин прячет свое самое опасное "оружие"

Сотни подсанкционных танкеров пересекают британские воды, финансируя войну: эксперты предупреждают о риске морской эскалации

25 февраля 2026, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские нефтяные танкеры из так называемого "теневого флота" продолжают регулярно проходить через Ла-Манш, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает Sky News. 

На Западе рассказали, где Путин прячет свое самое опасное "оружие"

Санкционные танкеры с российской нефтью. Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков, десятки судов ежемесячно перевозят нефть на сотни миллионов долларов, обеспечивая Кремлю приток средств для ведения войны против Украины.

Журналисты зафиксировали прохождение трёх подсанкционных танкеров – Rigel, Hyperion и Kousai – менее, чем в двух часах хода от британского побережья. Suezmax-танкер Rigel длиной свыше 270 метров транспортировал до миллиона баррелей нефти, загруженной в Приморске. Судно ходит под флагом Камеруна, управляется компанией с Сейшел и находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Как отмечают эксперты, смена флагов, запутанная структура собственности и сомнительное страхование – типичные схемы "теневого флота". По данным компании Vortexa, цепочки перепродажи могут включать до семи перевалок "судно-судно", чтобы скрыть происхождение сырья. В целом, по оценкам, такой флот насчитывает до 800 судов и обслуживает более 60% морского экспорта российской нефти.

После вторжения главными покупателями стали Китай и Индия. Однако нефть марки Urals продаётся с серьёзным дисконтом к Brent – сейчас разница достигает около 27 долларов за баррель, что заметно сократило доходы РФ.

В Лондоне заявляют, что уже запросили страховые документы более чем у 600 судов. Но эксперты предупреждают: если проверки не сработают, возможен переход к жёстким мерам. И тогда экономическое противостояние рискует перерасти в силовое – прямо в европейских водах.

Соединённые Штаты конфисковали ещё один танкер так называемого "теневого флота" России, задействованный в незаконной транспортировке российской нефти. Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны США, операция была проведена в ночь с 8 на 9 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).




Источник: https://news.sky.com/story/some-of-putins-most-potent-weapons-are-hiding-in-plain-sight-in-the-english-channel-13511518
