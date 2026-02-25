На Западе рассказали, где Путин прячет свое самое опасное "оружие"

Российские нефтяные танкеры из так называемого "теневого флота" продолжают регулярно проходить через Ла-Манш, несмотря на западные санкции. Об этом сообщает Sky News.

Санкционные танкеры с российской нефтью. Фото: из открытых источников

По оценкам аналитиков, десятки судов ежемесячно перевозят нефть на сотни миллионов долларов, обеспечивая Кремлю приток средств для ведения войны против Украины.

Журналисты зафиксировали прохождение трёх подсанкционных танкеров – Rigel, Hyperion и Kousai – менее, чем в двух часах хода от британского побережья. Suezmax-танкер Rigel длиной свыше 270 метров транспортировал до миллиона баррелей нефти, загруженной в Приморске. Судно ходит под флагом Камеруна, управляется компанией с Сейшел и находится под санкциями ЕС, Великобритании и Канады.

Как отмечают эксперты, смена флагов, запутанная структура собственности и сомнительное страхование – типичные схемы "теневого флота". По данным компании Vortexa, цепочки перепродажи могут включать до семи перевалок "судно-судно", чтобы скрыть происхождение сырья. В целом, по оценкам, такой флот насчитывает до 800 судов и обслуживает более 60% морского экспорта российской нефти.

После вторжения главными покупателями стали Китай и Индия. Однако нефть марки Urals продаётся с серьёзным дисконтом к Brent – сейчас разница достигает около 27 долларов за баррель, что заметно сократило доходы РФ.

В Лондоне заявляют, что уже запросили страховые документы более чем у 600 судов. Но эксперты предупреждают: если проверки не сработают, возможен переход к жёстким мерам. И тогда экономическое противостояние рискует перерасти в силовое – прямо в европейских водах.

Читайте также на портале "Комментарии" — Соединённые Штаты конфисковали ещё один танкер так называемого "теневого флота" России, задействованный в незаконной транспортировке российской нефти. Как сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на Министерство обороны США, операция была проведена в ночь с 8 на 9 февраля в зоне ответственности Индо-Тихоокеанского командования США (INDOPACOM).



