Головна Новини Світ Росія На Заході розповіли, де Путін ховає свою найнебезпечнішу "зброю"
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розповіли, де Путін ховає свою найнебезпечнішу "зброю"

Сотні підсанкційних танкерів перетинають британські води, фінансуючи війну: експерти попереджають про ризик морської ескалації

25 лютого 2026, 07:40
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські нафтові танкери з так званого тіньового флоту продовжують регулярно проходити через Ла-Манш, незважаючи на західні санкції. Про це повідомляє Sky News.

На Заході розповіли, де Путін ховає свою найнебезпечнішу "зброю"

Санкційні танкери із російською нафтою. Фото: з відкритих джерел

За оцінками аналітиків, десятки суден щомісяця перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, забезпечуючи Кремлю надходження коштів для ведення війни проти України.

Журналісти зафіксували проходження трьох підсанкційних танкерів – Rigel, Hyperion та Kousai – менш ніж за дві години ходу від британського узбережжя. Suezmax-танкер Rigel завдовжки понад 270 метрів транспортував до мільйона барелів нафти, завантаженої у Приморську. Судно ходить під прапором Камеруну, керується компанією із Сейшел і знаходиться під санкціями ЄС, Великобританії та Канади.

Як зазначають експерти, зміна прапорів, заплутана структура власності та сумнівне страхування – типові схеми "тіньового флоту". За даними компанії Vortexa, ланцюжки перепродажу можуть включати до семи перевалок судно-судно, щоб приховати походження сировини. Загалом, за оцінками, такий флот налічує до 800 суден та обслуговує понад 60% морського експорту російської нафти.

Після вторгнення головними покупцями стали Китай та Індія. Однак нафта марки Urals продається із серйозним дисконтом до Brent – зараз різниця сягає близько 27 доларів за барель, що помітно скоротило прибутки РФ.

У Лондоні заявляють, що вже запросили страхові документи у понад 600 суден. Але експерти попереджають: якщо перевірки не спрацюють, можливий перехід до жорстких заходів. І тоді економічне протистояння ризикує перерости у силове – прямо у європейських водах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати конфіскували ще один танкер так званого "тіньового флоту" Росії, задіяний у незаконному транспортуванні російської нафти. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на Міністерство оборони США, операцію було проведено в ніч з 8 на 9 лютого в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM).




Джерело: https://news.sky.com/story/some-of-putins-most-potent-weapons-are-hiding-in-plain-sight-in-the-english-channel-13511518
