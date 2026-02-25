На Заході розповіли, де Путін ховає свою найнебезпечнішу "зброю"

Російські нафтові танкери з так званого тіньового флоту продовжують регулярно проходити через Ла-Манш, незважаючи на західні санкції. Про це повідомляє Sky News.

Санкційні танкери із російською нафтою. Фото: з відкритих джерел

За оцінками аналітиків, десятки суден щомісяця перевозять нафту на сотні мільйонів доларів, забезпечуючи Кремлю надходження коштів для ведення війни проти України.

Журналісти зафіксували проходження трьох підсанкційних танкерів – Rigel, Hyperion та Kousai – менш ніж за дві години ходу від британського узбережжя. Suezmax-танкер Rigel завдовжки понад 270 метрів транспортував до мільйона барелів нафти, завантаженої у Приморську. Судно ходить під прапором Камеруну, керується компанією із Сейшел і знаходиться під санкціями ЄС, Великобританії та Канади.

Як зазначають експерти, зміна прапорів, заплутана структура власності та сумнівне страхування – типові схеми "тіньового флоту". За даними компанії Vortexa, ланцюжки перепродажу можуть включати до семи перевалок судно-судно, щоб приховати походження сировини. Загалом, за оцінками, такий флот налічує до 800 суден та обслуговує понад 60% морського експорту російської нафти.

Після вторгнення головними покупцями стали Китай та Індія. Однак нафта марки Urals продається із серйозним дисконтом до Brent – зараз різниця сягає близько 27 доларів за барель, що помітно скоротило прибутки РФ.

У Лондоні заявляють, що вже запросили страхові документи у понад 600 суден. Але експерти попереджають: якщо перевірки не спрацюють, можливий перехід до жорстких заходів. І тоді економічне протистояння ризикує перерости у силове – прямо у європейських водах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Сполучені Штати конфіскували ще один танкер так званого "тіньового флоту" Росії, задіяний у незаконному транспортуванні російської нафти. Як повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на Міністерство оборони США, операцію було проведено в ніч з 8 на 9 лютого в зоні відповідальності Індо-Тихоокеанського командування США (INDOPACOM).



