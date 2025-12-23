logo

На Западе рассказали, почему подрыв топового российского генерала стал сигналом Трампу
commentss НОВОСТИ Все новости

На Западе рассказали, почему подрыв топового российского генерала стал сигналом Трампу

Sky News обращает внимание, что генерала РФ взорвали в 16 км от Кремля

23 декабря 2025, 07:44
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России допускают возможную причастность Украины к подрыву автомобиля с российским генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым, однако ни одна из сторон официально не взяла на себя ответственность за произошедшее. Об этом сообщает Sky News.

На Западе рассказали, почему подрыв топового российского генерала стал сигналом Трампу

Подрыв российского генерала. Фото: из открытых источников

По данным издания, взрыв произошел у входа в дом военачальника и менее чем в 16 километрах от Кремля. Инцидент стал серьезным ударом по репутации Москвы и поставил под сомнение эффективность российских сил безопасности. 

Журналисты напоминают, что это уже не первый случай гибели высокопоставленных российских военных с начала полномасштабной войны против Украины.

Год назад Киев признал ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого украинская сторона обвиняла в отдаче приказов о применении химического оружия. Тогда Владимир Путин назвал произошедшее "серьезным провалом" российских спецслужб. Кроме того, в апреле этого года в Балашихе под Москвой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, а два месяца назад аналогичный подрыв автомобиля в Сибири привел к гибели еще одного российского командира, подозреваемого в военных преступлениях.

Как отмечает Sky News, пока остается неясным, почему целью стал именно Сарваров. Возможной причиной называют его высокий статус и относительную уязвимость. Внимание также привлекает время атаки — она произошла вскоре после очередного раунда переговоров между США и Россией, состоявшегося в Майами, где представители Кремля контактировали со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По мнению автора статьи, подобные действия ранее уже использовались для демонстрации слабых мест российской системы безопасности. На этот раз удар мог быть направлен на подрыв российского нарратива о контроле над ситуацией во время дипломатических контактов. Гибель генерала может стать сигналом для Вашингтона о том, что Кремль не полностью контролирует происходящее внутри страны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Москве взорвали авто топового российского генерала.




Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-war-latest-eu-leaders-meeting-for-crunch-brussels-talks-as-three-killed-in-ukrainian-drone-attacks-12541713?postid=10740739#liveblog-body
