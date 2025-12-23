На Западе рассказали, почему подрыв топового российского генерала стал сигналом Трампу

В России допускают возможную причастность Украины к подрыву автомобиля с российским генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым, однако ни одна из сторон официально не взяла на себя ответственность за произошедшее. Об этом сообщает Sky News.

Подрыв российского генерала. Фото: из открытых источников

По данным издания, взрыв произошел у входа в дом военачальника и менее чем в 16 километрах от Кремля. Инцидент стал серьезным ударом по репутации Москвы и поставил под сомнение эффективность российских сил безопасности.

Журналисты напоминают, что это уже не первый случай гибели высокопоставленных российских военных с начала полномасштабной войны против Украины.

Год назад Киев признал ответственность за ликвидацию генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, которого украинская сторона обвиняла в отдаче приказов о применении химического оружия. Тогда Владимир Путин назвал произошедшее "серьезным провалом" российских спецслужб. Кроме того, в апреле этого года в Балашихе под Москвой погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик, а два месяца назад аналогичный подрыв автомобиля в Сибири привел к гибели еще одного российского командира, подозреваемого в военных преступлениях.

Как отмечает Sky News, пока остается неясным, почему целью стал именно Сарваров. Возможной причиной называют его высокий статус и относительную уязвимость. Внимание также привлекает время атаки — она произошла вскоре после очередного раунда переговоров между США и Россией, состоявшегося в Майами, где представители Кремля контактировали со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

По мнению автора статьи, подобные действия ранее уже использовались для демонстрации слабых мест российской системы безопасности. На этот раз удар мог быть направлен на подрыв российского нарратива о контроле над ситуацией во время дипломатических контактов. Гибель генерала может стать сигналом для Вашингтона о том, что Кремль не полностью контролирует происходящее внутри страны.

