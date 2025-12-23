На Заході розповіли, чому підрив топового російського генерала став сигналом Трампу

У Росії допускають можливу причетність України до підриву автомобіля з російським генерал-лейтенантом Фанілом Сарваровим, проте жодна із сторін офіційно не взяла на себе відповідальність за те, що сталося. Про це повідомляє Sky News.

Підрив російського генерала. Фото: із відкритих джерел

За даними видання, вибух стався біля входу до будинку воєначальника і менш ніж за 16 кілометрів від Кремля. Інцидент став серйозним ударом по репутації Москви та поставив під сумнів ефективність російських сил безпеки.

Журналісти нагадують, що це вже не перший випадок загибелі російських військових з початку повномасштабної війни проти України.

Рік тому Київ визнав відповідальність за ліквідацію генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова, якого українська сторона звинувачувала у віддачі наказів щодо застосування хімічної зброї. Тоді Володимир Путін назвав подію "серйозним провалом" російських спецслужб. Крім того, у квітні цього року в Балашихі під Москвою загинув генерал-лейтенант Ярослав Москалик, а два місяці тому аналогічний підрив автомобіля в Сибіру призвів до загибелі ще одного російського командира, який підозрюється у військових злочинах.

Як зазначає Sky News, поки що залишається незрозумілим, чому метою став саме Сарваров. Можливою причиною називають його високий статус та відносну вразливість. Увага також привертає час атаки — вона відбулася незабаром після чергового раунду переговорів між США та Росією, що відбувся в Майамі, де представники Кремля контактували зі Стівом Уіткоффом та Джаредом Кушнером.

На думку автора статті, подібні дії раніше вже використовувалися для демонстрації слабких місць російської безпеки. На цей раз удар міг бути спрямований на підрив російського наративу про контроль над ситуацією під час дипломатичних контактів. Загибель генерала може стати сигналом для Вашингтона про те, що Кремль не повністю контролює те, що відбувається всередині країни.

