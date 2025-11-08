На Западе рассказали, почему в Москве заговорили об отставке Лаврова

Отсутствие министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета безопасности РФ вызвало шквал панически настроений и сплетен в Москве. В итоге Кремлю даже пришлось публично реагировать на ситуацию. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, причиной слухов стало заметное отсутствие главного дипломата на заседании Совета безопасности в среду, когда Путин обсуждал перспективу возобновления полномасштабных ядерных испытаний. По данным пропагандистских СМИ, Лавров "отсутствовал по договоренности", но именно этот факт привлек внимание наблюдателей, ведь он стал единственным постоянным членом Совета, который пропустил совещание.

Подозрения усилились после того, как выяснилось: Лавров не возглавит российскую делегацию на саммите G20 в Йоханнесбурге. Вместо него Путин поручил представлять Россию младшему чиновнику — заместителю руководителя Администрации президента Максиму Орешкину.

Аналитики сразу заговорили о возможных разногласиях между Лавровым и Кремлем – особенно после провала попытки организовать встречу между Путиным и президентом США Дональдом Трампом в Будапеште. Лавров был одним из главных переговорщиков в этом процессе, но после его разговора с госсекретарем США Марко Рубио саммит был заморожен.

Официальная Москва настаивает, что "все под контролем". Пресс-секретарь МИД Мария Захарова подтвердила отсутствие Лаврова на заседании, но заверила: "Такое случается".

Западные эксперты отмечают, Сергей Лавров, который возглавляет российскую дипломатию более 20 лет, остается одним из самых давних соратников Путина. За это время он стал символом жесткой, конфронтационной дипломатии Кремля — от войны в Грузии 2008 года до полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м.

Аналитики отмечают, несмотря на провалы на международной арене, Путин, похоже, не спешит увольнять своих соратников. Как и в случае с Сергеем Шойгу, который после отстранения от должности министра обороны был назначен секретарем Совета безопасности, российский лидер скорее "переставляет шезлонги", чем проводит настоящие кадровые чистки.

