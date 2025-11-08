logo_ukra

На Заході розповіли, чому у Москві заговорили про відставку Лаврова
commentss НОВИНИ Всі новини

На Заході розповіли, чому у Москві заговорили про відставку Лаврова

CNN пише про те, що Лавров проігнорував "ядерну" нараду з Путіним

8 листопада 2025, 10:05
Автор:
Кравцев Сергей

Відсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки РФ викликала шквал панічно настроїв та пліток у Москві. У результаті Кремлю навіть довелося привселюдно реагувати на ситуацію. Як повідомляє портал "Коментарі", про це пише "CNN".

На Заході розповіли, чому у Москві заговорили про відставку Лаврова

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

Аналітики зазначають, що причиною чуток стала помітна відсутність головного дипломата на засіданні Ради безпеки в середу, коли Путін обговорював перспективу відновлення повномасштабних ядерних випробувань. За даними пропагандистських ЗМІ, Лавров був відсутній за домовленістю, але саме цей факт привернув увагу спостерігачів, адже він став єдиним постійним членом Ради, який пропустив нараду.

Підозри посилилися після того, як з'ясувалося: Лавров не очолить російську делегацію на саміті G20 у Йоганнесбурзі. Натомість Путін доручив представляти Росію молодшому чиновнику — заступнику керівника Адміністрації президента Максиму Орєшкіну.

Аналітики одразу заговорили про можливі розбіжності між Лавровим та Кремлем – особливо після провалу спроби організувати зустріч між Путіним та президентом США Дональдом Трампом у Будапешті. Лавров був одним із головних переговорників у цьому процесі, але після його розмови з держсекретарем США Марко Рубіо саміт був заморожений.

Офіційна Москва наполягає, що "все під контролем". Прес-секретар МЗС Марія Захарова підтвердила відсутність Лаврова на засіданні, але запевнила: "Таке трапляється".

Західні експерти зазначають, що Сергій Лавров, який очолює російську дипломатію понад 20 років, залишається одним із найдавніших соратників Путіна. За цей час він став символом жорсткої, конфронтаційної дипломатії Кремля – від війни у Грузії 2008 року до повномасштабного вторгнення в Україну 2022-го.

Аналітики зазначають, незважаючи на провали на міжнародній арені, Путін, схоже, не поспішає звільняти своїх соратників. Як і у випадку з Сергієм Шойгу, якого після усунення з посади міністра оборони було призначено секретарем Ради безпеки, російський лідер швидше "переставляє шезлонги", ніж проводить справжні кадрові чистки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі заперечують чутки про те, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "занепав" російського диктатора Володимира Путіна після телефонної розмови з державним секретарем США Марко Рубіо.



Джерело: https://edition.cnn.com/2025/11/07/europe/russian-foreign-minister-sergey-lavrov-absence-intl
