Лавров попал в немилость к Путину: в Кремле выступили с заявлением

В Кремле отрицают слухи о том, что министр иностранных дел России Сергей Лавров "впал в немилость" российского диктатора Владимира Путина после телефонного разговора с государственным секретарем США Марко Рубио. Однако ряд событий последних дней свидетельствуют о том, что позиции главного дипломата РФ пошатнулись.

Песков отрицает, что Лавров попал в немилость к Путину

76-летний Лавров, более двух десятилетий возглавляющий российский МИД, пропустил ключевое заседание Совета безопасности РФ, где Владимир Путин обсуждал возможность возобновления ядерных испытаний, которые могут стать первыми с 1990 года. Именно этот факт вызвал волну предположений в российских СМИ о потере Лавровым доверия со стороны Кремля. Спикер Путина Дмитрий Песков отреагировал на эти заявления во время брифинга в Кремле.

"Я вам кратко отвечу – в этих сообщениях на самом деле нет ничего правдивого", — заявил Песков.

В то же время, официальное опровержение не сняло вопросов. Источники, приближенные к администрации Путина, указывают, что он лично решил заменить Лаврова во главе делегации России на саммите G20. Вместо него делегацию возглавит заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Причиной "немилости" Путина мог стать телефонный разговор Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, состоявшийся 20 октября. Он должен был подготовить встречу Владимира Путина с Дональдом Трампом в Будапеште. Однако после этого контакта Вашингтон резко поменял позицию. Трамп отменил встречу с Путиным и ввел новые жесткие санкции против "Роснефти" и "Лукойла", которые стали первыми с момента его возвращения в Белый дом.

