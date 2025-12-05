Российский диктатор Владимир Путин продолжает демонстрировать пренебрежение международным давлением, несмотря на новые санкции Запада. На этой неделе он заявил, что Москва "не стремится к войне", но готова ответить, если, по его мнению, боевые действия инициирует Европа. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет международный корреспондент "Sky News" Доминик Вагхорн.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, мир подходит к четвертому году полномасштабной агрессии России против Украины, однако континент до сих пор не выработал единого и действенного ответа. "Мировой порядок, основанный на правилах", который десятилетиями поддерживали США, стремительно разрушается. Вашингтон, отмечает автор, все больше фокусируется на собственных экономических интересах и пересматривает подходы к сотрудничеству с Москвой, тогда как Украина нуждается более 100 млрд долларов в год для продолжения сопротивления.

Европейские государства тем временем не могут прийти к согласию по использованию замороженных российских активов. Вопрос отправки европейских военных в Украину остается табуированным, а финансовая поддержка поступает со значительными задержками. Даже несмотря на выводы британского расследования, признавшего Путина "нравственно ответственным" за отравление Скрипачей, действия Европы остаются преимущественно символическими.

На этом фоне администрация Дональда Трампа продолжает сотрудничество с Москвой, продавая Украине вооружение через европейских посредников, а также проявляя интерес к выгодным экономическим соглашениям с РФ. Вагхорн отмечает, что США сейчас стараются не столько поддерживать союзников, сколько получать прибыль от продажи оружия.

Автор предупреждает: если Европа и дальше будет ограничиваться санкциями и заявлениями, Путин будет сохранять стратегическое преимущество. А момент, когда европейские лидеры вынуждены будут отвечать за нерешительность, стремительно близится.

