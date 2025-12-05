На Заході розводять руками: чому санкції лише посилили війну проти України

Російський диктатор Володимир Путін продовжує демонструвати зневагу до міжнародного тиску, попри нові санкції Заходу. Цього тижня він заявив, що Москва "не прагне війни", але готова відповісти, якщо, на його думку, бойові дії ініціює Європа. Як інформує портал "Коментарі", про це пише міжнародний кореспондент "Sky News" Домінік Вагхорн.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За його словами, світ підходить до четвертого року повномасштабної агресії Росії проти України, однак континент досі не виробив єдиної та дієвої відповіді. "Світовий порядок, заснований на правилах", який десятиліттями підтримували США, стрімко руйнується. Вашингтон, зазначає автор, дедалі більше фокусується на власних економічних інтересах і переглядає підходи до співпраці з Москвою, тоді як Україна потребує понад 100 млрд доларів щороку для продовження опору.

Європейські держави тим часом не можуть дійти згоди щодо використання заморожених російських активів. Питання відправки європейських військових в Україну залишається табуйованим, а фінансова підтримка надходить із значними затримками. Навіть попри висновки британського розслідування, яке визнало Путіна "морально відповідальним" за отруєння Скрипалів, дії Європи залишаються переважно символічними.

На цьому тлі адміністрація Дональда Трампа продовжує співпрацю з Москвою, продаючи Україні озброєння через європейських посередників, а також виявляючи зацікавленість у вигідних економічних угодах з РФ. Вагхорн зазначає, що США нині прагнуть не стільки підтримувати союзників, скільки отримувати прибуток від продажу зброї.

Автор попереджає: якщо Європа й надалі обмежуватиметься санкціями й заявами, Путін зберігатиме стратегічну перевагу. А момент, коли європейські лідери змушені будуть відповідати за нерішучість, стрімко наближається.

Читайте також на порталі "Коментарі" — канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував країнам Європейського Союзу надати Бельгії юридичні гарантії у питанні надання Україні кредиту, який планують профінансувати за рахунок доходів від заморожених російських активів. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".



