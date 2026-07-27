Началась сложная фаза деградации Путина: на какие шаги теперь вынуждено идти его окружение

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Кравцев Сергей
Путин вдруг заговорил о том, что единственным гарантом независимости Украины РФ. Все это говорит о том, что диктатор все больше погружается в мир, где война будет вот-вот выиграна, а российская экономика развивается семимильными шагами. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
Политолог отмечает, что тот, кто занимается информацией, знает, что одной из самых сложных и ответственных задач пиарщика является выбор правильной целевой аудитории. Как бы это ни странно ни звучало, но начиная с Петербургского форума, все чаще заметно, что в речах Путина главной целевой аудиторией становится сам Путин. Спичрайтеры пишут речи, которые нужны Путину и едва ли не единственной целевой аудиторией становится сам Путин. Именно поэтому Россия не нападала на Украину, а гарантом целостности Украины только РФ.
По мнению Вадима Денисенко, это достаточно сложная фаза деградации Путина, особенно ввиду того, что он параноик и система строится, прежде всего, на обеспечении его безопасности и комфорта. Поэтому можно высказать гипотезу, которая должна пройти проверку временем, что сейчас его ближайшее окружение, с одной стороны, должно сузиться, а с другой, это самое окружение должно не просто попадать в настроения Путина, сужая информацию, но и получает возможность пугать Путина изменами. Трабер, Ротенберги, Наврусова – это только начало войны всех против всех.
По его словам, у этого лета также есть определенные признаки ослабления арбитража Путина. Он уже не над схваткой. Он все больше часть этой игры.
Также издание "Комментарии" сообщало – Путин заявил о новых территориальных амбициях: на какие земли положил глаз Кремль.