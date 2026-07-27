Началась сложная фаза деградации Путина: на какие шаги теперь вынуждено идти его окружение

Путин вдруг заговорил о том, что единственным гарантом независимости Украины РФ. Все это говорит о том, что диктатор все больше погружается в мир, где война будет вот-вот выиграна, а российская экономика развивается семимильными шагами. Об этом рассказал руководитель аналитического центра "Деловая столица" Вадим Денисенко.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Политолог отмечает, что тот, кто занимается информацией, знает, что одной из самых сложных и ответственных задач пиарщика является выбор правильной целевой аудитории. Как бы это ни странно ни звучало, но начиная с Петербургского форума, все чаще заметно, что в речах Путина главной целевой аудиторией становится сам Путин. Спичрайтеры пишут речи, которые нужны Путину и едва ли не единственной целевой аудиторией становится сам Путин. Именно поэтому Россия не нападала на Украину, а гарантом целостности Украины только РФ.

"Я не верю в то, что Путину не доносят информацию. Думаю, он оказался в ситуации, когда он сознательно начинает отбрасывать вещи, которые ему не нравятся. Он достаточно близок, как кажется, к фазе: "не нравится, значит не существует", — отметил эксперт.

По мнению Вадима Денисенко, это достаточно сложная фаза деградации Путина, особенно ввиду того, что он параноик и система строится, прежде всего, на обеспечении его безопасности и комфорта. Поэтому можно высказать гипотезу, которая должна пройти проверку временем, что сейчас его ближайшее окружение, с одной стороны, должно сузиться, а с другой, это самое окружение должно не просто попадать в настроения Путина, сужая информацию, но и получает возможность пугать Путина изменами. Трабер, Ротенберги, Наврусова – это только начало войны всех против всех.

"Фаворитами этого лета являются Чемезов (Ростех), Королев (первый зам главы ФСБ) и, похоже, Ковальчуки. За этим следует следить, но уже сейчас можно говорить, что одним из главных векторов развития российских элит становится поиск компромата. Если этот маховик закрутится, а на это есть все шансы, ситуация в элитах будет только усугубляться", – рассказал Денисенко.

По его словам, у этого лета также есть определенные признаки ослабления арбитража Путина. Он уже не над схваткой. Он все больше часть этой игры.

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