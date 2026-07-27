Розпочалася складна фаза деградації Путіна: на які кроки тепер змушене йти його оточення

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Кравцев Сергей
Путін раптом заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ. Все це говорить про те, що диктатор все більше занурюється у власний світ, де війна буде ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. Про це розповів керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко.
Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел
Політолог зазначає, той, хто займається інформацією знає, що одне з найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника, є вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, все частіше помітно, що в промовах Путіна головною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну і чи не єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Саме тому "Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України ж тільки РФ.
На думку Вадима Денисенка, це доволі складна фаза деградації Путіна, особливо зважаючи на те, що він параноік і система будується, перш за все, на забезпеченні його безпеки і комфорту. Тому, можна висловити гіпотезу, яка повинна пройти перевірку часом, що зараз його найближче оточення, з однієї сторони, має звузитися, а з іншої, це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Наврусова – це лише початок війни всіх проти всіх.
За його словами, це літо також має певні ознаки ослаблення арбітражу Путіна. Він вже не над схваткою. Він все більше частина цієї гри.
Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін заявив про нові територіальні амбіції: на які землі поклав око Кремль.