Начались массовые чистки в Минобороны РФ: кому светят приговоры на десятки лет

В российском Министерстве обороны продолжается масштабная кампания расследований и арестов, которая уже затронула высшее военное руководство. По данным СМИ, с весны 2024 года силовые структуры: ФСБ, прокуратура и МВД ведут дела о коррупции, мошенничестве и хищениях среди генералов и чиновников оборонного ведомства.

Одним из самых громких эпизодов стал приговор бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову – его осудили на 19 лет лишения свободы по обвинениям во взяточничестве и масштабных злоупотреблениях. Следствие также активно проверяет других высокопоставленных чиновников, многие из которых были связаны с экс-министром Сергеем Шойгу.

После его увольнения в мае 2024 года, инициированного Владимиром Путиным, давление на окружение бывшего главы ведомства заметно усилилось. Под удар попали не только чиновники, но и структуры, связанные с оборонными контрактами, включая компанию "Бамстройпуть".

Эксперты связывают происходящее сразу с несколькими причинами. Среди них – проблемы российской армии в войне против Украины, системная коррупция и внутренняя борьба за влияние в элитах. По оценкам аналитиков, силовые структуры могли использовать ситуацию, чтобы переложить ответственность за неудачи на военное руководство.

Критика в адрес Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова звучала и ранее, в том числе со стороны основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Назначение новым министром обороны экономиста Андрея Белоусова рассматривается как попытка Кремля усилить контроль над военными расходами. На фоне их стремительного роста власти, по мнению экспертов, стремятся продемонстрировать показную борьбу с коррупцией, одновременно перераспределяя влияние внутри системы.

