Путин получает новый повод для войны: какой закон приняли в РФ
Путин получает новый повод для войны: какой закон приняли в РФ

Кремль прикрывается «защитой граждан», но расплывчатые формулировки открывают путь для любых операций

15 апреля 2026, 07:31
Кравцев Сергей

В России расширяют юридические основания для военных операций за пределами страны. Государственная дума 14 апреля приняла закон, который позволяет российскому диктатору Владимиру Путину использовать вооружённые силы за рубежом под предлогом защиты российских граждан, оказавшихся под следствием в иностранных или международных судах.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Как отмечают аналитики Института изучения войны, формулировки документа оставляют широкое поле для интерпретаций. Речь идёт не обо всех россиянах, задержанных за границей, а лишь о тех, кто преследуется судами, не связанными с Россией международными соглашениями или решениями Совета Безопасности ООН.

В частности, закон распространяется на случаи, когда судебные органы действуют без участия Москвы или не опираются на международные договорённости с её участием. Это означает, что Кремль фактически сам будет определять, какие процессы считать "нелегитимными" и требующими вмешательства.

Эксперты подчёркивают, что расплывчатость формулировок может быть намеренной. Она создаёт юридическую основу для потенциального применения силы в самых разных регионах мира под формальным предлогом защиты граждан РФ.

При этом остаётся неясным, каким именно образом российские власти намерены реализовывать такие полномочия на практике. Однако сам факт принятия закона усиливает опасения относительно возможного расширения географии военной активности России.

Новый документ может стать ещё одним инструментом внешнеполитического давления и сигналом о готовности Кремля действовать более агрессивно за пределами собственных границ.

Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-april-14-2026/
