Почалися масові чистки у Міноборони РФ: кому світять вироки на десятки років

У російському Міністерстві оборони триває масштабна кампанія розслідувань та арештів, яка вже торкнулася вищого військового керівництва. За даними ЗМІ, з весни 2024 року силові структури: ФСБ, прокуратура та МВС ведуть справи про корупцію, шахрайство та розкрадання серед генералів та чиновників оборонного відомства.

Одним із найгучніших епізодів став вирок колишньому заступнику міністра оборони Павлу Попову – його засудили до 19 років позбавлення волі за звинуваченнями у хабарництві та масштабних зловживаннях. Слідство також активно перевіряє інших високопосадовців, багато з яких були пов'язані з екс-міністром Сергієм Шойгу.

Після його звільнення у травні 2024 року, ініційованого Володимиром Путіним, тиск на оточення колишнього глави відомства помітно посилився. Під удар потрапили не лише чиновники, а й структури, пов'язані із оборонними контрактами, включаючи компанію "Бамбудшлях".

Експерти пов'язують те, що відбувається, одразу з кількома причинами. Серед них – проблеми російської армії у війні проти України, системна корупція та внутрішня боротьба за вплив у елітах. За оцінками аналітиків, силові структури могли використати ситуацію, щоб перекласти відповідальність за невдачі на військове керівництво.

Критика на адресу Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова звучала і раніше, зокрема з боку засновника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

Призначення новим міністром оборони економіста Андрія Білоусова розглядається як спроба Кремля посилити контроль за військовими витратами. На тлі їхнього стрімкого зростання влади, на думку експертів, прагнуть продемонструвати показну боротьбу з корупцією, одночасно перерозподіляючи вплив усередині системи.

