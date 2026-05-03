Начало конца для Путина: рейтинг рекордно обрушился и начались "бунты" в России
Начало конца для Путина: рейтинг рекордно обрушился и начались "бунты" в России

В России снижается поддержка Путина на фоне экономического кризиса из-за войны против Украины. Возможен риск "взрыва" протестов.

3 мая 2026, 09:50
В России фиксируют заметное снижение уровня поддержки главы Кремля Владимира Путина на фоне экономических трудностей и затяжной войны против Украины. Рейтинг доверия к российскому диктатору опустился до 65,6%. Это самый низкий показатель с начала полномасштабного вторжения.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

Как пишет издание Daily Mail, что-то меняется в Москве. С начала года рейтинг Путина упал более чем на 12 процентных пунктов и опустился до 65,6%. Это связано с ухудшением экономической ситуации, ростом цен, повышением ипотечных ставок и общим понижением уровня жизни. В то же время военные успехи, на которые рассчитывали власти, остаются ограниченными, что также влияет на общественные настроения.

Признаки недовольства все чаще звучат и со стороны публичных фигур. Например, инфлюэнсер Виктория Боня заявила, что россияне постепенно теряют страх, а накопленное раздражение может "выстрелить, как сжатая пружина". Подобные оговорки высказывают и другие представители публичного пространства.

Телеведущая Екатерина Гордон обратила внимание на социальное напряжение среди женщин, сталкивающихся с закрытием бизнесов, ростом финансовой нагрузки и ограничением доступа к образованию для детей. По ее мнению, эти факторы могут стать катализатором более широкого протестного движения против Путина.

О рисках системного кризиса заговорили и в политических кругах. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов предупредил о возможности повторения событий 1917 года, если экономические проблемы не будут решены.

"Мы же вам десять раз говорили – экономика обречена на крах. Первый квартал был полным провалом. Если вы срочно этого не сделаете, то осенью мы столкнемся с произошедшим в 1917 году", – заявил Зюганов парламенту, имея в виду приход Ленина к власти после свержения Николая II.

Дополнительным сигналом для Путина стала критика со стороны бывших поклонников Кремля. Z-блогер Илья Ремесло, ранее поддерживавший агрессивную политику Москвы, заявил о скрытом недовольстве среди приближенных к власти. По его словам, в системе существует "тайная оппозиция", которая может активизироваться при благоприятных условиях и свергнуть режим Пуитна.

"Я человек, знающий, как бороться с Владимиром Путиным. Я использую это интервью, чтобы обратиться к тем, кто находится в этой системе, кто еще не решил, оставлять ее или нет. Мой план – создать платформу и привлечь тех, кто боится высказаться против Владимира Путина. Я хочу стать представителем этой массы людей, исчисляемой десятками миллионов", — сказал Ремесло.

Источник: https://www.dailymail.com/news/article-15778583/Putin-finally-loses-iron-grip-Russia-Dissenters-dare-speak-staunch-allies-turn-war-effort-falters-economy-tanks-dictators-approval-rating-plummets.html
