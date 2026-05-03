Початок кінця для Путіна: рейтинг рекордно обвалився і почалися "бунти" в Росії

У Росії фіксують помітне зниження рівня підтримки очільника Кремля Володимира Путіна на тлі економічних труднощів і затяжної війни проти України. Рейтинг довіри до російського диктатора опустився до 65,6%. Це найнижчий показник з початку повномасштабного вторгнення.

Як пише видання Daily Mail, щось змінюється в Москві. З початку року рейтинг Путіна впав на понад 12 відсоткових пунктів та опустився до 65,6%. Це пов’язано з погіршенням економічної ситуації, зростанням цін, підвищенням іпотечних ставок та загальним зниженням рівня життя. Водночас військові успіхи, на які розраховувала влада, залишаються обмеженими, що також впливає на суспільні настрої.

Ознаки невдоволення дедалі частіше звучать і з боку публічних фігур. Наприклад, інфлюенсерка Вікторія Боня заявила, що росіяни поступово втрачають страх, а накопичене роздратування може "вистрілити, як стиснута пружина". Схожі застереження висловлюють і інші представники публічного простору.

Телеведуча Катерина Гордон звернула увагу на соціальну напругу серед жінок, які стикаються із закриттям бізнесів, зростанням фінансового навантаження та обмеженням доступу до освіти для дітей. На її думку, ці фактори можуть стати каталізатором ширшого протестного руху проти Путіна.

Про ризики системної кризи заговорили також і у політичних колах. Лідер комуністів Геннадій Зюганов попередив про можливість повторення подій 1917 року, якщо економічні проблеми не будуть вирішені.

"Ми ж вам десять разів казали — економіка приречена на крах. Перший квартал був повним провалом. Якщо ви терміново цього не зробите, то восени ми зіткнемося з тим, що сталося в 1917 році", – заявив Зюганов парламенту, маючи на увазі прихід Леніна до влади після повалення Миколи II.

Додатковим сигналом для Путіна стала критика з боку колишніх прихильників Кремля. Z-блогер Ілля Ремесло, який раніше підтримував агресивну політику Москви, заявив про приховане невдоволення серед наближених до влади. За його словами, у системі існує "таємна опозиція", яка може активізуватися за сприятливих умов та повалити режим Пуітна.

"Я людина, яка знає, як боротися з Володимиром Путіним. Я використовую це інтерв’ю, щоб звернутися до тих, хто перебуває в цій системі, хто ще не вирішив, чи залишати її чи ні. Мій план — створити платформу та залучити тих, хто боїться висловитися проти Володимира Путіна. Я хочу стати представником цієї маси людей, яка обчислюється десятками мільйонів", — сказав Ремесло.

