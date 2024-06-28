Началось критическое воспаление: состояние известного российского журналиста ухудшилось

По данным российского пропагандистского телеграмм-канала Mash, Кушанашвили дважды прооперировали: сначала ему очищали организм, затем вырезали половину желудка из-за непроходимости кишечника. Впереди еще одно хирургическое вмешательство.

Источник из близкого окружения сообщает, что сейчас журналист находится в реанимации на искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Он приходит в себя, но не может говорить. "Движениями и глазами успокаивает близких, иронизирует над своим состоянием, просится домой. Его ждет третья операция — удаление злокачественной опухоли из кишечника. Артист не следил за здоровьем и долго игнорировал врачей, поэтому вот", — сообщают пропагандисты.

Также отмечается, что после восстановления Кушанашвили будет переведен в онкологический центр в Москве.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский журналист , осудивший нападение РФ, попал в реанимацию. Один из российских пропагандистских телеграмм-каналов сообщил о том, что в террористической РФ госпитализирован в одно из медицинских учреждений телеведущий и журналист Отар Кушанашвили, осуждающий войну России в Украине.

Как сообщает телеграмм-канал Mash, известный телеведущий был госпитализирован в городе в Красногорске Московской области. Эту информацию журналистам подтвердил продюсер Кушанашвили. Ему поставили диагноз: асцит напряжен (скопление жидкости в животе). Теперь шоумен в реанимации, но в сознании.

