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Недилько Ксения
Среди граждан Российской Федерации впервые зафиксировали не просто смену настроений, а реальное и ощутимое падение поддержки военных действий против Украины. Такие результаты показало свежее социологическое исследование независимого "Левада-центра".
Иллюстративное фото
Главным изменением стало уменьшение количества одобряющих действия оккупационной армии.
Эти изменения связывают не с внезапным сочувствием к украинцам, а с тем, что жители России начали ощущать последствия боевых действий на собственном опыте. Постоянные атаки на военные склады, заводы и логистические узлы, дефицит топлива, закрытое небо и страх перед новой мобилизацией оказались сильнее государственных лозунгов.
Воздействие кремлевской пропаганды ослабевает и в вопросах ядерных угроз.
Однако легкомыслие трети населения (29%), которая все еще допускает такой шаг, до сих пор вызывает беспокойство.
Эксперты отмечают, что внезапного чуда ждать не стоит, ведь 67% одобрения войны – это все еще огромная цифра. Однако эта тенденция доказывает: когда война приходит в дома самих россиян, ни один телевизор не способен это компенсировать. Атаки по территории РФ не сплотили общество вокруг Кремля, а наоборот, заставили его бояться. Это означает, что единственный путь к миру – продолжать и усиливать давление, ведь российское общество понимает только прямую и превосходящую силу.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что представитель РФ в Совбезе ООН заявила, что в Кремле не видят смысла прекращать войну и будут и дальше достигать "целей СВО".