Среди граждан Российской Федерации впервые зафиксировали не просто смену настроений, а реальное и ощутимое падение поддержки военных действий против Украины. Такие результаты показало свежее социологическое исследование независимого "Левада-центра".

Иллюстративное фото

Главным изменением стало уменьшение количества одобряющих действия оккупационной армии.

"Поддержка действий российских военных за месяц снизилась с 74% до 67%", — отмечают аналитики, добавляя, что доля людей с противоположной позицией возросла с 16% до 24%. В то же время, большинство населения страны-агрессора уже не хочет воевать. По данным опроса, "64% россиян теперь выступают за переход к мирным переговорам", тогда как идею воевать дальше поддерживают лишь 29%.

Эти изменения связывают не с внезапным сочувствием к украинцам, а с тем, что жители России начали ощущать последствия боевых действий на собственном опыте. Постоянные атаки на военные склады, заводы и логистические узлы, дефицит топлива, закрытое небо и страх перед новой мобилизацией оказались сильнее государственных лозунгов.

Воздействие кремлевской пропаганды ослабевает и в вопросах ядерных угроз.

"Несмотря на агрессивную государственную пропаганду, 60% россиян считают применение ядерного оружия неоправданным", — свидетельствуют социологические данные.

Однако легкомыслие трети населения (29%), которая все еще допускает такой шаг, до сих пор вызывает беспокойство.

Эксперты отмечают, что внезапного чуда ждать не стоит, ведь 67% одобрения войны – это все еще огромная цифра. Однако эта тенденция доказывает: когда война приходит в дома самих россиян, ни один телевизор не способен это компенсировать. Атаки по территории РФ не сплотили общество вокруг Кремля, а наоборот, заставили его бояться. Это означает, что единственный путь к миру – продолжать и усиливать давление, ведь российское общество понимает только прямую и превосходящую силу.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что представитель РФ в Совбезе ООН заявила, что в Кремле не видят смысла прекращать войну и будут и дальше достигать "целей СВО".