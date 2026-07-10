Серед громадян Російської Федерації вперше зафіксували не просто зміну настроїв, а реальне та відчутне падіння підтримки військових дій проти України. Такі результати показало свіже соціологічне дослідження незалежного "Левада-центру".

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Головною зміною стало зменшення кількості тих, хто схвалює дії окупаційної армії.

"Підтримка дій російських військових за місяць знизилась із 74% до 67%", — зазначають аналітики, додаючи, що частка людей із протилежною позицією навпаки зросла з 16% до 24%. Водночас більшість населення країни-агресорки вже не хоче воювати. За даними опитування, "64% росіян тепер виступають за перехід до мирних переговорів", тоді як ідею воювати далі підтримують лише 29%.

Ці зміни пов'язують не з раптовим співчуттям до українців, а з тим, що жителі Росії почали відчувати наслідки бойових дій на власному досвіді. Постійні атаки на військові склади, заводи та логістичні вузли, дефіцит палива, закрите небо та страх перед новою мобілізацією виявилися сильнішими за державні гасла.

Вплив кремлівської пропаганди слабшає і в питаннях ядерних погроз.

"Попри агресивну державну пропаганду, 60% росіян вважають застосування ядерної зброї невиправданим", — свідчать соціологічні дані.

Проте легковажність третини населення (29%), яка все ще допускає такий крок, досі викликає занепокоєння.

Експерти наголошують, що раптового дива чекати не варто, адже 67% схвалення війни — це все ще величезна цифра. Проте ця тенденція доводить: коли війна приходить у домівки самих росіян, жоден телевізор не здатний це компенсувати. Атаки по території РФ не згуртували суспільство навколо Кремля, а навпаки, змусили його боятись. Це означає, що єдиний шлях до миру — продовжувати та посилювати тиск, адже російське суспільство розуміє лише пряму та переважаючу силу.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що представниця РФ в Радбезі ООН завила, що у Кремлі не бачать сенсу припиняти війну та будуть і надалі досягати "цілей СВО".