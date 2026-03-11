Не та часть российской оппозиции, которая покинула страну в надежде переждать сложные времена за границей, а именно те, кто сейчас воюет на стороне Украины, впоследствии смогут взорвать путинский режим, заявил российский доброволец Цезарь.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Он подчеркнул, что зло в виде диктатора Владимира Путина будет наказано, а карательным мечом против него станут российские добровольцы из Легиона "Свобода России", для которых война завершится только тогда, когда они дойдут до Москвы и свергнут диктатора. Этот прогноз для Путина и будущего России Максимилиан Андронников озвучил в эфире телеканала ICTV в YouTube.

"В любом случае, я помню, как в первый вечер полномасштабного вторжения я сказал жене: Путина скосят штыками те, кого он сам послал убивать и погибать в Украине. Очень многие из этих людей в конце концов поучаствуют в финальном походе на Кремль", — отметил Цезарь.

Он подчеркнул, что этот путь станет моментом прозрения многих российских военных и добровольцев.

Цезарь также подробно описал, кто действительно опасен для режима Кремля.

"Самый большой страх Путина — не те россияне, которые бежали в Европу, пытаясь скрыться и сохранить комфортную жизнь. Мы уважаем их антивоенную позицию, но они пока не представляют угрозу режиму. Настоящая опасность для власти — человек, уже видевший кровь, не боящийся смерти и готовый бороться. Росгвардия или "кадыровцы" ее не испугают. Когда такой мужик поднимется, "единороссы" почувствуют всю горечь", — подчеркнул военный.

Ранее "Комментарии" уже писали, что президент Украины Владимир Зеленский в недавнем интервью ирландскому журналисту Кейлину Робертсону резко высказался по поводу действий венгерского премьера Виктора Орбана, обвинив его в использовании ненависти к Украине для собственной предвыборной кампании.