Над Путіним навис каральний меч: озвучено сенсаційний сценарій про крах режиму диктатора
Над Путіним навис каральний меч: озвучено сенсаційний сценарій про крах режиму диктатора

Путін зазнає покарання, а каральним мечем проти нього стануть російські добровольці з Легіону "Свобода Росії"

11 березня 2026, 09:55
Автор:
Клименко Елена

Не та частина російської опозиції, яка покинула країну, сподіваючись перечекати складні часи за кордоном, а саме ті, хто зараз воює на боці України, згодом зможуть підірвати путінський режим, заявив російський доброволець Цезар.

Над Путіним навис каральний меч: озвучено сенсаційний сценарій про крах режиму диктатора

Російський диктатор Володимир Путін. Фото: 24 Канал

Він наголосив, що зло у вигляді диктатора Володимира Путіна буде покаране, а каральним мечем проти нього стануть російські добровольці з Легіону "Свобода Росії", для яких війна завершиться лише тоді, коли вони дійдуть до Москви та повалять диктатора. Цей прогноз для Путіна та майбутнього Росії Максиміліан Андронніков озвучив під час ефіру на телеканалі ICTV у YouTube.

"У будь-якому випадку, я пам’ятаю, як у перший вечір повномасштабного вторгнення я сказав дружині: Путіна сковирнуть багнетами ті, кого він сам послав вбивати і гинути в Україні. Дуже багато хто з цих людей зрештою візьме участь у фінальному поході на Кремль", — зазначив Цезар. 

Він підкреслив, що цей шлях стане моментом прозріння для багатьох російських військових та добровольців.

Цезар також детально описав, хто справді небезпечний для режиму Кремля.

"Найбільший страх Путіна — не ті росіяни, що втекли до Європи, намагаючись сховатися і зберегти комфортне життя. Ми поважаємо їхню антивоєнну позицію, але вони поки не є загрозою режиму. Справжня небезпека для влади — людина, яка вже бачила кров, не боїться смерті і готова боротися. Росгвардія чи "кадировці" її не злякають. Коли такий мужик підніметься, "єдинороси" відчують усю гіркоту", — підкреслив військовий. 

Раніше "Коментарі" вже писали, що президент України Володимир Зеленський у нещодавньому інтерв’ю ірландському журналісту Кейліну Робертсону різко висловився щодо дій угорського прем’єра Віктора Орбана, звинувативши його у використанні ненависті до України для власної передвиборчої кампанії



https://youtu.be/bTZmDSV3tjc
