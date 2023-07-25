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Над Сирией российский истребитель ракетой подбил американский беспилотник

Ранее командующий Центральным командованием ВВС США Алекс Гринкевич заявлял, что Россия занимается "шутовством в воздухе" Сирии.

сегодня, 17:18
Автор:
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Лиля Воробьева
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Над Сирией российский истребитель пролетел в нескольких метрах от американского беспилотника и обстрелял его сигнальными ракетами. Об этом сообщает The Guardian.

Над Сирией российский истребитель ракетой подбил американский беспилотник

Российский истребитель обстрелял беспилотник США (фото из открытых источников)

В сообщении говорится, что инцидент произошел 23 июля. Представитель ВВС США рассказал, что россияне попытались сбить беспилотник MQ-9 Reaper.


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"Одна из ракет РФ попала в американский самолет MQ-9, серьезно повредив его пропеллер. Мы призываем российские силы в Сирии немедленно положить конец этому безрассудному, неспровоцированному и непрофессиональному поведению", — сказал глава Центрального командования ВВС США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич.

Он рассказал, что члену экипажа, управлявшему беспилотником, дистанционно удалось удержать аппарат в воздухе и вернуть его на базу.

Напомним, что "Комментарии" писали о выстрелах из истребителей в Балтийском море. Российское министерство обороны проводит тактические учения своих истребителей над Балтийским морем. Россия заявила, что проводит военные учения в Балтийском море с применением боевых самолетов и стрельбы по мишеням.

Заявленная основная цель военных учений – подготовка экипажей к боевым вылетам и специальным задачам. Помимо повышения квалификации пилотов, российские летчики также проводят постоянное боевое дежурство вблизи Калининградского воздушного пространства. Это уже вторые военные учения России в июне этого года в Балтийском море. С 5 по 15 июня русские войска проводили учения под командованием вице-адмирала Владимира Воробьева, являющегося командующим Балтийским флотом. Тогда в военных учениях приняли участие около 40 кораблей, 25 самолетов и тысячи солдат русской армии. Кроме Балтийского моря россияне проводили обучение и на полигонах в Калининградской области.
 



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