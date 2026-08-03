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Надежда на Путина рухнула: что произошло в РФ после нового удара по НПЗ

Планы Минобороны купить польские истребители советского производства вызвали волну критики и протест с «Москвичом» у здания ведомства

3 августа 2026, 10:40
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Кравцев Сергей

У россиян все меньше надежды, что хозяин Кремля Владимир Путин как-то разрулит проблему с нехваткой топлива на АЗС. Так в Волгоградской области России сети автозаправочных станций "Лукойла" и "Газпрома" снова ввели ограничения на продажу горючего. Такое решение было принято после атаки беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона.

Надежда на Путина рухнула: что произошло в РФ после нового удара по НПЗ

Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников

В региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса отрапортовали, что ограничения объяснили резким ростом спроса на топливо.

Теперь на автозаправочных станциях "Лукойла" и "Газпрома" одному автомобилю продают не более 40 литров бензина.

Кроме того, сеть "ЛУКойл" ограничила реализацию дизельного топлива: до 60 литров в черте города; до 200 литров на трассах.

Интересно, что новые лимиты ввели только через три дня после их отмены.

28 июля местные власти заявляли, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, и ограничения больше не нужны.

Однако после удара беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию Волгоградской области топливный рынок региона вновь столкнулся с повышенным спросом, что и послужило основанием для повторного введения лимитов.

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Источник: https://ru.themoscowtimes.com/2026/08/01/vvolgogradskoi-oblasti-vernuli-limiti-natoplivo-posle-prileta-ponpz-izaderzhali-treh-chelovek-zasemku-atak-dronov-a202422
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