Надежда на Путина рухнула: что произошло в РФ после нового удара по НПЗ

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Кравцев Сергей
У россиян все меньше надежды, что хозяин Кремля Владимир Путин как-то разрулит проблему с нехваткой топлива на АЗС. Так в Волгоградской области России сети автозаправочных станций "Лукойла" и "Газпрома" снова ввели ограничения на продажу горючего. Такое решение было принято после атаки беспилотников на крупнейший нефтеперерабатывающий завод региона.
Дефицит топлива в РФ. Фото: из открытых источников
В региональном комитете промышленной политики, торговли и топливно-энергетического комплекса отрапортовали, что ограничения объяснили резким ростом спроса на топливо.
Теперь на автозаправочных станциях "Лукойла" и "Газпрома" одному автомобилю продают не более 40 литров бензина.
Кроме того, сеть "ЛУКойл" ограничила реализацию дизельного топлива: до 60 литров в черте города; до 200 литров на трассах.
Интересно, что новые лимиты ввели только через три дня после их отмены.
28 июля местные власти заявляли, что ситуация на топливном рынке стабилизировалась, и ограничения больше не нужны.
Однако после удара беспилотников по крупнейшему нефтеперерабатывающему предприятию Волгоградской области топливный рынок региона вновь столкнулся с повышенным спросом, что и послужило основанием для повторного введения лимитов.
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