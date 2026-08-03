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Надії на Путіна немає: що сталося в РФ після нового удару по НПЗ

Плани Міноборони купити польські винищувачі радянського виробництва викликали хвилю критики та протест із «Москвичем» біля будівлі відомства

3 серпня 2026, 10:40
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Кравцев Сергей

У росіян дедалі менше надії, що господар Кремля Володимир Путін якось розрулить проблему із нестачею палива на АЗС. Так у Волгоградській області Росії мережі автозаправних станцій "Лукойлу" та "Газпрому" знову ввели обмеження на продаж пального. Таке рішення було ухвалено після атаки безпілотників на найбільший нафтопереробний завод регіону.

Надії на Путіна немає: що сталося в РФ після нового удару по НПЗ

Дефіцит палива в РФ. Фото: з відкритих джерел

У регіональному комітеті промислової політики, торгівлі та паливно-енергетичного комплексу відрапортували, що обмеження пояснили різким зростанням попиту на пальне.

Тепер на автозаправних станціях "Лукойлу" та "Газпрому" одному автомобілю продають не більше 40 літрів бензину.

Крім того, мережа "ЛУКойл" обмежила реалізацію дизельного палива: до 60 літрів у межах міста; до 200 літрів на трасах.

Цікаво, що нові ліміти запровадили лише через три дні після їх скасування.

28 липня місцева влада заявляла, що ситуація на паливному ринку стабілізувалася, і обмеження більше не потрібні.

Однак після удару безпілотників по найбільшому нафтопереробному підприємству Волгоградської області паливний ринок регіону знову зіткнувся з підвищеним попитом, що і стало підставою для повторного введення лімітів.

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Джерело: https://ru.themoscowtimes.com/2026/08/01/vvolgogradskoi-oblasti-vernuli-limiti-natoplivo-posle-prileta-ponpz-izaderzhali-treh-chelovek-zasemku-atak-dronov-a202422
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